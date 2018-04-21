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Di.pa Siyasi Partiler Mukayyitliği’ne Kayıt Yaptırdı

Lefkoşa, 21 Nisan 18 (.): Marios Karoyan önderliğindeki “Demokratik Cephe” (Dİ.PA) partileşme sürecinde ilerliyor. Rum Başsavcılığının yeşil ışık yakmasının ardından dün de Siyasi Partiler Mukayyitliği’ne kayıt yaptırdı.

Di.pa Siyasi Partiler Mukayyitliği’ne Kayıt Yaptırdı

Lefkoşa, 21 Nisan 18 (.): Marios Karoyan önderliğindeki “Demokratik Cephe” (Dİ.PA) partileşme sürecinde ilerliyor. Rum Başsavcılığının yeşil ışık yakmasının ardından dün de Siyasi Partiler Mukayyitliği’ne kayıt yaptırdı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 09:37
Di.pa Siyasi Partiler Mukayyitliği’ne Kayıt Yaptırdı

Lefkoşa, 21 Nisan 18 (.): Marios Karoyan önderliğindeki “Demokratik Cephe” (Dİ.PA) partileşme sürecinde ilerliyor. Rum Başsavcılığının yeşil ışık yakmasının ardından dün de Siyasi Partiler Mukayyitliği’ne kayıt yaptırdı.

Fileleftheros’un haberine göre, DİKO’dan ihraç edilenlerin partileşme sürecine soktuğu Dİ.PA dünkü gelişmeden sonra DİKO’luların sosyal medya üzerinden tepkilerine hedef oldu, karşılık verilmesi ile de iki taraf arasındaki çekişme de başlamış oldu.

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Habere göre, her iki taraf da resmen, birbirleri ile ilgilenmediklerini açıklasalar da bu zıtlaşmaların önümüzdeki günlerde yeni boyutlar kazanması bekleniyor.

Alithia da kuruluş prosedürlerini izlemekte olan Dİ.PA’nın, partiyi Kuruluş Kongresi’ne götürecek geçici liderliğini oluşturduğunu haber verdi.

(ŞA/ŞEB)

 

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