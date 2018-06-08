Devlet verileri halka açıldı

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’taki bir üniversite ile çeşitli kamu kuruluşlarının ortaklaşa çalışması sonucunda yaklaşık 80 devlet dairesi ve kurumuna ilişkin verilerin halkın erişimine açıldığını yazdı.
Şeffaflık sağlanması amacıyla yapılan çalışmaya www.data.gov.cy internet sitesinden ulaşılabilecek.
08 Haziran 2018 Cuma 09:24
Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’taki bir üniversite ile çeşitli kamu kuruluşlarının ortaklaşa çalışması sonucunda yaklaşık 80 devlet dairesi ve kurumuna ilişkin verilerin halkın erişimine açıldığını yazdı.
Son Güncelleme: 08.06.2018 12:34