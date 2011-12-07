Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Devlet Laboratuarının Akreditasyon Çalışmaları

Çalışmaları Denetlemek Üzere Gelen Türkak Yetkilileri Kaşif'i Ziyaret Etti

Devlet Laboratuarının Akreditasyon Çalışmaları

Çalışmaları Denetlemek Üzere Gelen Türkak Yetkilileri Kaşif'i Ziyaret Etti

07 Aralık 2011 Çarşamba 08:27
Devlet Laboratuarının Akreditasyon Çalışmaları
banner238

Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Devlet Laboratuarı'nın akreditasyon çalışmalarını denetlemek üzere ülkeye gelen Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Baş Denetçisi Kürşat Özdemir ve Teknik Denetçi Neslihan Alper, Sağlık Bakanı Ahmet Kâşif'i ziyaret etti.  

Sağlık Bakanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık Müsteşarı Mustafa Akçaba ve Devlet Laboratuarı Müdürü Yeşim Andıroğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette, Devlet Laboratuarı'nın TÜRKAK tarafından akredite edilmesi için uzun yıllardan beri yürütülen çalışmalarda gelinen nokta hakkında istişarede bulunuldu.

Devlet Laboratuarı Dairesi'nin Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile başlatılan, TSE EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği Standardı çalışmaları çerçevesinde akreditasyon için TÜRKAK'a müracaatta bulunduğu belirtilen açıklamada, yapılan titiz çalışmalardan sonra Devlet Laboratuarı'nın TÜRKAK tarafından akredite edilme çalışmalarında sona gelindiği  kaydedildi.

Açıklamada, "KKTC Devlet Laboratuarı, TÜRKAK tarafından akredite edildikten sonra, yapılacak tahlillerin sonuçları sadece Türkiye'de değil TÜRKAK'ın kabul gördüğü birçok Avrupa Birliği ve dünya ülkesi tarafından kabul görecek" denildi.

Son Güncelleme: 07.12.2011 08:27
Anahtar Kelimeler:
SağlıkDevletAhmet KaşifLabaratuar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim