Devlet Laboratuarının Akreditasyon Çalışmaları

Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Devlet Laboratuarı'nın akreditasyon çalışmalarını denetlemek üzere ülkeye gelen Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Baş Denetçisi Kürşat Özdemir ve Teknik Denetçi Neslihan Alper, Sağlık Bakanı Ahmet Kâşif'i ziyaret etti.



Sağlık Bakanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık Müsteşarı Mustafa Akçaba ve Devlet Laboratuarı Müdürü Yeşim Andıroğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette, Devlet Laboratuarı'nın TÜRKAK tarafından akredite edilmesi için uzun yıllardan beri yürütülen çalışmalarda gelinen nokta hakkında istişarede bulunuldu.



Devlet Laboratuarı Dairesi'nin Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile başlatılan, TSE EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği Standardı çalışmaları çerçevesinde akreditasyon için TÜRKAK'a müracaatta bulunduğu belirtilen açıklamada, yapılan titiz çalışmalardan sonra Devlet Laboratuarı'nın TÜRKAK tarafından akredite edilme çalışmalarında sona gelindiği kaydedildi.



Açıklamada, "KKTC Devlet Laboratuarı, TÜRKAK tarafından akredite edildikten sonra, yapılacak tahlillerin sonuçları sadece Türkiye'de değil TÜRKAK'ın kabul gördüğü birçok Avrupa Birliği ve dünya ülkesi tarafından kabul görecek" denildi.