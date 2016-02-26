Desır Anastasiadis’le Görüştü

FRANSIZ BAKANIN CUMHURBAŞKANI AKINCI İLE GÖRÜŞMESİ “ŞAŞKINLIK YARATTI”

Lefkoşa, 26 Şubat 16 (.): Limasol’da düzenlenen Avrupa-Akdeniz toplantısı vesilesiyle Ada’da bulunan Fransa’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Harlem Desir’in dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştüğü haber verildi.

Fileleftheros “Fransız Bakanın Geliş-Gidişleri” başlığıyla aktardığı haberinde BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinden sadece İngiliz ve Amerikalıların KKTC’ye gelerek Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile makamında görüşmeyi adet edindiğini belirterek Fransız bakanın dün gece KKTC’ye gelerek Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmesinin “şaşkınlık yarattığını” yazdı.

Gazete Fransa’nın, “Desir’in Akıncı ile görüşmesindeki hedefin Türk tarafına, Paris’in ezeli tavrını hatırlatarak Kıbrıs sorunuyla ilgili mesajlar vermek olduğunu” vurguladığını yazdı.

(ŞA/GÜL)

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