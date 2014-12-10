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Derviş Ve Meral Eroğlu’nun Geçmiş Olsun Mesajları Rum Basınında

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve eşi Meral Eroğlu’nun kalp ameliyatı geçiren Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e gönderdiği geçmiş olsun mesajları, Rum basınında da yer aldı.

Derviş Ve Meral Eroğlu’nun Geçmiş Olsun Mesajları Rum Basınında

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve eşi Meral Eroğlu’nun kalp ameliyatı geçiren Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e gönderdiği geçmiş olsun mesajları, Rum basınında da yer aldı.

10 Aralık 2014 Çarşamba 10:28
Derviş Ve Meral Eroğlu’nun Geçmiş Olsun Mesajları Rum Basınında
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 Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve eşi Meral Eroğlu’nun kalp ameliyatı geçiren Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e gönderdiği geçmiş olsun mesajları, Rum basınında da yer aldı.

Politis gazetesi “Eroğlu’ndan Dilekler… Meral’dan da Geçmiş Olsun” başlığıyla verdiği haberinde, Eroğlu’nun mektubunda, Anastasiadis’e kalp ameliyatının başarılı geçtiğini duymaktan memnun olduğunu belirterek, ameliyat sonrasında hızlıca iyileşmesi dileğinde bulunduğunu aktardı.

Mektuba “Sevgili Nikos” ifadesiyle başlandığını da yazan gazete, Eroğlu’nun ayrıca Anastasiadis ve ailesine mutlu Noeller dileğinde bulunduğunu aktardı.

Gazete Meral Eroğlu’nun ise Anastasiadis’in eşi Andri Anastasiadis’e yolladığı mesajda Anastasiadis’in hızlıca iyileştiğini öğrenmekten mutluluk duyduğunu belirttiğini kaydetti.

Haravgi gazetesi ilgili haberi “Eroğlu Başkan’a Geçmiş Olsun Dileğinde Bulundu”; Fileleftheros gazetesi ise “Eroğlu Anastasiadis’e En Kısa Zamanda İyileşmesi Dileğinde Bulundu” başlıklarıyla verdi.

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