Derinya’da sınır kapısı için iki karşıt etkinlik

EDEK dün Derinya’da, sınır kapısının açılmasına karşı etkinlik düzenlerken, aynı saatlerde, sınır kapısının açılmasını destekleyen İnisiyatif Grubu’nun bölgede toplandığı bildirildi.



Politis gazetesi, Derinya’daki iki etkiliğin, herhangi bir olay çıkmadan ve gerilim yaşanmadan sona erdiğini yazdı.



Polis ve çevik kuvvetin, olay çıkabileceği korkusuyla sınır kapısının olduğu noktada yoğun güvenlik önlemleri aldığını kaydeden gazete, polisin, sınır kapısında toplanan yaklaşık 50 kişilik İnisiyatif Grubu’nun, yaklaşık 400 kişinin katıldığı EDEK’in etkinliğinin yapıldığı “Mağusa Kültür Merkezi”ne gitmesine izin vermediğini aktardı.



Gazete, EDEK’in etkinliğine DİKO ve Ekologlar’dan bazı milletvekilleriyle temsilcilerin de katıldığını kaydetti.



Habere göre, etkinlikte konuşan EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, Derinya kapısının açılmasının, ekonomik ve siyasi nedenlerden dolayı hatalı bir eylem olduğunu iddia etti.



Güven Yaratıcı Önlemler taraftarlarının, neden “Piroi” (Gaziler) ve “Kokkina”da (Erenköy) sınır kapılarının açılmasında ısrar etmediklerini soran Sizopulos, kendilerinin de rıza göstermeleriyle Mağusa’ya turist akışının artırışına- yapılacak katkının, kentin yasal sahiplerine geri verilmesi olanaklarını sıfırlayacağını ileri sürdü.



Sizopulos, “Aslında barikatın açılması, ekonomik olarak işgali destekleyecek” görüşünü savunuyor.



Habere göre, sınır kapısının açılması yanlısı olan grup ise yaptığı açıklamada, bazı kişilerin, ekonomik çıkarları bahane ederek sınır kapısının açılmasını istemediğini belirtti.



Kendilerinin, derhal sınır kapısının açılmasını istediklerini ifade eden grup, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini istediklerini de söyledi.



“AB’NİN RAKAMLARINA KARŞI EDEK’İN ARGÜMANLARI”



Öte yandan, Haravgi gazetesi, AB verileri ve rakamlarının, EDEK’in Derinya sınır kapısının açılmasına karşı ortaya attığı argümanları çürüttüğünü yazdı.



EDEK’in dün Derinya’da yaptığı etkinlik öncesinde de açıklamalarını sürdüğünü belirten gazete, Derinya Belediye Başkanı Andros Karayannis’in sayısal veriler ortaya koyarak EDEK’in, sınır kapısının açılmasıyla Rum tarafının ekonomik açıdan zarara uğrayacağına dair iddialarını yalanladığını kaydetti.



Karayannis’in, Avrupa Komisyonu’nun 2017 Yeşil Hat Tüzüğü raporuna atıfta bulunduğunu aktaran gazete, rapora göre, karşılıklı geçişler kısmında kuzey ile güney arasındaki geçişlerin EDEK’in söylediği gibi olmadığını belirtti.



Kuzeyden güneye geçişlerin, güneyden kuzeye göre, çok daha fazla olduğunu belirten gazete, harcamaların da aynı şekilde daha çok olduğunu kaydetti.



Rapora göre, 2017 yılında güneyden kuzeye geçişlerin 646 bin 569 olduğunu kaydeden gazete, kuzeyden güneye geçişlerin ise bunun neredeyse iki katı, yani bir milyon 140 bin 682 olduğunu aktardı.



Gazete, ekonomik parametre konusunda ise JCC şirketinin verilerine göre Kıbrıslı Türklerin, Rum tarafında, Rumların KKTC’de harcadığından üç kat daha fazla harcadığını savundu.



Karayannis, Sizopulos’un, Derinya sınır kapısının açılmasından yana olanların, başka sınır kapılarının açılmasını arzulamadığına dair sözlerine yanıt olarak yaptığı açıklamada, Sınırdaki ve Yarı İşgal Altındaki Bölgeler Komitesi’nin başkanı olarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile yaptığı görüşmede, Lefke-Aplıç, Gaziler ve Erenköy gibi diğer geçişlerin de açılmasını istediğini anımsattı.



Derinya sınır kapısının açılmasıyla birlikte Kıbrıslı Türklerle yeniden yakınlaşmanın sağlanacağı inancını dile getiren Karayannis, ayrıca şu anda yolun açılmasındaki engelin, Türk tarafının, bir nöbet yerini taşımayı reddetmesi olduğunu iddia etti.

