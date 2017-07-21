Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2017 Cuma 10:02

Derinya’da Ara Bölgede Dün Yangın Çıktı

Derinya’da ara bölgede dün büyük bir yangının çıktığı belirtildi.

Derinya'da Ara Bölgede Dün Yangın Çıktı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Derinya’da ara bölgede dün büyük bir yangının çıktığı belirtildi.

Alithia gazetesi, yangının, Kapari bölgesine komşu olan Maraş’taki harabe oteller bölgesinde çıktığını ve kısa bir süre içerisinde Derinya’da ara bölgeye yayıldığını yazdı.

Yangının kısa sürede kontrol altına alındığını yazan gazete, ara bölgede çıkan yangının ayrıca “Mağusa bölgesi” İtfaiye polislerini alarma geçirdiği belirtti.

Habere göre, Rum İtfaiye Birimi Basın Sözcüsü Andreas Kittis konu hakkında yaptığı açıklamada, ara bölgede mayınların bulunması nedeniyle, yangının söndürülmesinin ardından da tehlikenin devam ettiğini, bu nedenle itfaiye ekiplerinin Güney Kıbrıs sınırlarında alarmda bekletildiğini ifade etti.  


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Kıyı Emniyeti İnternet Sitesinde Disi Eski Milletvekili Rotsas’ın Şirktenin Adı Da Var Türk Kıyı Emniyeti İnternet Sitesinde Disi Eski...
“Derinya Belediyesi”ne Göre “plajın Açılması Güven Tesisini Zedeleyecek” “Derinya Belediyesi”ne Göre “plajın Açılması...
Selanik’te İki Örgüt Arasında Tartışma Selanik’te İki Örgüt Arasında Tartışma
Anastasiadis’ten Müzakerlere Dönmek İçin İki Şart… Anastasiadis’ten Müzakerlere Dönmek İçin İki...
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias İle Savunma Bakanı Panos Kammenos’un Açıklamaları Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias İle...
Akıncı İle Yıldırım’ın Açıklamaları, Erdoğan’ın Mesajı Rum Basınında Da Yer Buldu Akıncı İle Yıldırım’ın Açıklamaları, Erdoğan’ın...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Türk Kıyı Emniyeti İnternet Sitesinde Disi...
Türk Kıyı Emniyeti’nin internet sayfasında yer alan, kimlerden teçhizat sağlandığına ilişkin listede,...

Haberi Oku