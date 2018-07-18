Derinya’da Ara Bölgede Ayin!

Derinya’nın KKTC sahili yanındaki ara bölgede bulunan “Ay.Marina” şapelinde dün sabah ayin gerçekleştirildiği belirtildi.



Fileleftheros gazetesine göre Derinya Belediye Başkanı Andros Karayiannis, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, BM’den alınan iznin ardından,“Ay.Marina” yortusu nedeniyle kalabalık bir topluluğun dün sabah ve pazartesi günü öğleden sonra “Ay.Marina” şapelindeki ayinlere katıldığını söyledi.



Gazete, Derinya kökenli Rumların, söz konusu şapele ilk kez bu yıl “Kathara Deftera” (Temiz Pazartesi” yortusunda katıldığını da anımsattı.



