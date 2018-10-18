Derinya Yolunun Genişletilmesi Çalışmalarında Malları İstimlak Edilecek Olan Rumlardan Şikayet

Lefkoşa, 18 Ekim 18 : Derinya yolu üzerinde malı bulunan Rumların, yolun genişletilmesi çalışmaları kapsamında istimlak edilecek malları için biçilen değeri az buldukları gerekçesiyle sözde “Maraş Belediye Başkanı” ile “belediye meclis üyelerine” mektup gönderdikleri bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, kendilerini “Etkilenen Mal Sahipleri” olarak adlandıran Rumların, 8 Ekim’de gönderdikleri mektupta, Rum Hükümeti’nin metrekare başına 45 Euro tazminat önerdiğini; ancak bu değerin çok düşük bir değer olduğunu ve Güney Kıbrıs’ın diğer bölgelerindeki istimlak bedellerinin çok daha yüksek olduğunu belirttiklerini yazdı.

Gazete, mektubu gönderen grubun, bölgede malı etkilenen Rumların tümünü (190 mal sahibi) temsil etmediğini ve malı etkilenen bir grup Rum’un, Rum Yönetimi aleyhinde Avrupa Birliği Adalet Divanı’nda dava açmaya hazırlandığını kaydetti.

Habere göre mektupta, istimlak bedellerinin düşük olmasını arkasında farklı amaçların bulunduğu; Rum Yönetimi’nin teklifinin “tehlikeli” olduğu ve günün sonunda KKTC tarafından, Rum tarafı aleyhinde kullanılabileceği; ayrıca Taşınmaz Mal Komisyonu’nun da bu karardan istifade edebileceği iddia edildi.

(GE/HÖ)