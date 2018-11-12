Derinya Ve Lefke/aplıç’ın Açılmasına Yabancı Basından Yoğun İlgi

Lefkoşa, 12 Kasım 2018 (.): Derinya ve Lefke/Aplıç kapılarının bugün öğle saatlerinde açılacak olması Rum basınında da yer buldu



Alithia “Bölücü Duvarda İki Çatlak Daha… Derinya ve Lefke/Aplıç Barikatları 12.00’de Açılıyor” başlığıyla birinci sayfasından aktardığı haberinde, bu iki kapı ile Güney Kıbrıs ile KKTC arasındaki sınır kapısı sayısının 9’a yükseleceğine işaret etti.



“Derinya’daki kapının açılması için, tamamen ekonomik sebeplerden dolayı Kıbrıslı Rumlar tarafından bile son ana kadar büyük mücadele verildi” ifadesine yer veren gazete, yeni geçitlerin açılmasına yabancı haber ajanslarının da büyük ilgi gösterdiğine dikkat çekti.



Habere göre, Alman TV kanalı ARD ekibi dün Derinya’ya giderek “Derinya Belediye Başkanı” Andros Karayannis’le röportaj yaptı. Diğer yabancı haber ajanslarının da her iki kapının açılışını takip etmesi bekleniyor.



Gazete, Erenköy’deki barikatın açılması talebi doğrultusunda yapılacak eylemlerin koordinasyonu için hafta sonu Aşağı Pirgo İhtiyar Heyeti’nin koordinatörlüğünde gerçekleştirilen iki toplumlu toplantıda ortak bir muhtıra yayınlandığını yazdı.



Habere göre, KKTC Cumhurbaşkanlığı, Rum Başkanlık Sarayı , BM ve AB’ye gönderilecek ortak muhtırada “bekleyeceğiz, talebimize cevap verilmezse, hakkımızı talep etmek için dinamik eylemler başlatacağız” ifadesine yer verildi.



Haravgi haberine “Derinya ve Lefke/Aplıç Barikatları Açılıyor.. Öğlen Saat 12.00’de Trafiğe Açılması Bekleniyor” başlığını attı.



(ŞA/FEZ)