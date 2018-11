Derinya Ve Aplıç Sınır Kapılarının Açılması Rum Basınında

Lefkoşa, 13 Kasım 18: Derinya ve Aplıç (Apliki) sınır kapılarının dün öğle saatlerinde eş zamanlı açılmaları Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “Barikatlarda Karmaşık Duygular ve Gerilim – Fikirler ve Sloganlar Çatışması – Derinya Barikatı Barikatların Açılmasına Karşı Olan Vatandaşların İtirazlarıyla Açıldı – Lefke-Aplıç Barikatı: Heyecanla Beklediler – Maraş Konusu Yeniden Gündeme Getirilecek” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Derinya ve Aplıç kapılarının dün açıldığını duyurdu.

Gazete, Derinya kapısının açılışına fotoğraflarla geniş yer verdiği haberinde, dünkü günün insanlarda öfke, mutluluk, üzüntü ve ulusal bölünmüşlük gibi karmaşık duygulara yol açtığını yazdı.

Özellikle “Kato Derinya” (Aşağı Derinya) bölgesinde evlerini bırakan ve sınır kapısının açılmasıyla, tel örgülerin ardından da olsa, 44 yıl sonra evlerini görebilen Kıbrıslı Rumların yoğun duygular ve üzüntü yaşadıklarını savunan gazete, dün sabah saat sekizden itibaren kapıda her türden görüş ve düşünceden insanların toplanmaya başladığını aktardı.

Dün Derinya kapısında, ELAM üyeleri, kapının açılmasını destekleyen ve Kıbrıs’ta barışa ilişkin pankartlar açan ve eski “Aşağı Derinya” sakinleri olmak üzere üç grubun bulunduğunu belirten gazete, “federasyon isteyenler hain” ve “faşistler, Türkleri siz getirdiniz ve hala akıllanmadınız” gibi sloganların da duyulduğunu aktardı.

Gazete, sınırın her iki tarafında polislerin yerlerini alması ve tel örgüleri çekerek geçişleri başlatmasının ardından insanların geçiş için akın ettiğini belirtirken, Derinya’dan aracıyla ilk geçişi yapan Tasos Psaltis isimli Kıbrıslı Rum ile bölgedeki evlerini ilk kez gören bazı Kıbrıslı Rumların açıklamalarını da aktardı.

GALANOS KAPALI BÖLGE MARAŞ’IN İADESİNİ İSTEDİ

Gazete, “Maraş Belediyesi”nin Başkanı Aleksis Galanos’un ise Derinya kapısının açılışı sebebiyle yaptığı açıklamada, en azından kapalı bölge Maraş’ın iade edilmesi gerektiği iddiasında bulundu.

Galanos dünkü açılış sırasında yaptığı açıklamada, “bu yoldan geçerken trajedinin boyutunu tam anlamıyla görebiliyoruz” şeklinde konuştu.

Maraş’ın iadesinin Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı kararlarından doğan uluslararası bir yükümlülüğü olduğu iddiasında bulunan Galanos, BM Genel Sekreterine, Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısında bulundu.

Galanos ayrıca, Rum hükümetinin de, Maraş’ın açılmasını talep etmesi gerektiğini belirterek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten, başlaması öngörülen çözüm müzakerelerinde Maraş konusunu doğrudan gündeme getirmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

LEFKE-APLIÇ

Gazete haberinin bir diğer kısmında Lefke-Aplıç kapısının açılışına da yer verdi.

Bölgede yaşayan Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin, kapının açılmasını sabırsızlıkla beklediklerini, 12’yi biraz geçe başlayan geçişlerde ilk olarak Kıbrıslı Rumların araçlarıyla KKTC’ye geçiş yaptıklarını belirten gazete, Kıbrıslı Türklerin ise geçiş yapan ilk Kıbrıslı Rumları zeytin dalları ve bölgede yetişen portakal ve mantarlarla karşıladıklarını yazdı.

“Eurihu” ve “Flasu” köylerinin muhtarları Ksenofondas Ksenofondu ve Andonis Nikolaidis’in açılışta yaptıkları açıklamalarda, Aplıç kapısının açılmasının daha önce karma köylerde birlikte yaşayan Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı Türkler arasındaki ilişkileri iyileştirmesi ve teması arttırması dileklerinde bulundular.

Rum muhtarlar, kapının açılmasının bölge halkının ulaşımını da kolaylaştıracağını vurguladılar.

SIDDIK: “BAŞKA GYÖ’LERİ DESTEKLEMEYE HAZIRIZ”

Gazete bir diğer haberinde ise, BM’nin Kıbrıs’taki Basın Sözcüsü Alim Sıddık ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın kapıların açılmasına ilişkin açıklamalarını da yansıttı.

Habere göre Sıddık dün yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletlerin, taraflar arasındaki güvenin inşasına yardımcı olabilecek başka önlemler konusunda da tarafları desteklemeye hazır olduklarını ifade etti.

Gazete, Spehar’ın da konuya ilişkin açıklamasında, sınır kapılarının açılmasını memnunlukla karşıladığını belirttiğini ve Derinya ile Aplıç kapılarının, insanlar arasındaki temasın ve iki toplum arasındaki güvenin artmasına katkı koyacağına inandığını söylediği de aktardı.

Diğer gazeteler ise Derinya ve Aplıç kapılarının açılmasına ilişkin haberlerine şu manşetlerle geniş ve fotoğraflı şekilde yer verdiler:

Politis: “Barikatlar Çözüm Değil – Lefke’de Portakallar Derinya’da Zeytin Dalları – Eski Dostluklar Canlandı – Lefke Barikatının Açılmasından Ötürü Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerde Mutluluk – Maraş’tan Bir Nefes – Derinya Barikatından İlk Geçişler Bisiklet ve Yaya”.

Haravgi: “Temasların Yeniden Kurulması ve Artması – BM Yeni GYÖ’leri Desteklemeye Hazır – Derinya: Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerin Barış Yürüyüşü – Aplıç Barikatı Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin Heyecanıyla Açıldı”.

Alithia: “BM Memnun – Başka GYÖ’leri Desteklemeye Hazırlar – Her İki Tarafta Da Büyük Heyecan – 9 Barış Geçiş Noktası – Maraş Belediye Başkanı: Maraş’ın Açılması Yeniden Gündeme Getirilsin – Sarsıcı: Yıkılmış Evlerinden Bir Nefes”.

(SB/HA)