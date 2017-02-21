FLAŞ HABER

Dava Hitaplara Kaldı

Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Şubat 2017 Salı 08:08

Derinya Ve Aplıç Kapıları İçin Yeşil Işık

“Derinya” ve “Aplıç” ( Lefke) sınır kapılarının açılması için Güney Kıbrıs’ın kendi tarafında kalan altyapı çalışmalarını tamamlamasına yönelik gerekli ödenek konusunda yaşanan karmaşanın aşıldığı, gerekli çalışmalar için ayrılan ödeneğin serbest bırakılmasına yeşil ışık yakıldığı bildirildi.

Derinya Ve Aplıç Kapıları İçin Yeşil Işık
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 21 Şubat 17 : “Derinya” ve “Aplıç” ( Lefke) sınır kapılarının açılması için Güney Kıbrıs’ın kendi tarafında kalan altyapı çalışmalarını tamamlamasına yönelik gerekli ödenek konusunda yaşanan karmaşanın aşıldığı, gerekli çalışmalar için ayrılan ödeneğin serbest bırakılmasına yeşil ışık yakıldığı bildirildi.

Politis gazetesi “Lefke ve Derinya Barikatları İçin Yeşil Işık – Yetkili Devlet Birimleri Ödeneğin Mecliste Reddedildiği Şeklinde Yanlış Değerlendirmede Bulundu” başlıkları altında verdiği haberinde, Derinya ve Lefke sınır kapılarının açılması için gerekli altyapı çalışmalarının yapılabilmesi adına Rum hükümeti tarafından ayrılan bütçenin Rum Meclisi’nde onaylanmadığı şeklinde yanlış bir algı oluştuğu, bu yüzden çalışmaların başlamasının geciktiğini iddia etti.

Gazete, ELAM ve EDEK partilerinin, söz konusu sınır kapılarının açılması için öngörülen 3 milyon 900 bin Euro’luk ödeneğin reddedilmesi önerisinin Rum meclisindeki oylama sonrasında reddedildiğini ancak bu kararın bazı yetkili birimler tarafından yazışmalar sırasında yanlış değerlendirildiğini belirterek, geçtiğimiz hafta yine aynı gazetede çıkan haber sonrasında yapılan incelemeyle durumun çözüldüğünü aktardı.

Haberde, Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi’nin ödeneğe onay vermesinin ardından Bayındırlık Dairesi’nin harekete geçtiği ve Aplıç kapısının inşası için açılan ihaleyi kazanan şirkete onay verdiği belirtilirken; ihale sonucuna itiraz süresinin dolmasının ardından kazanan şirketle sözleşmenin imzalanmasının beklendiği vurgulandı.

Gazete, Kıbrıs Türk tarafının söz konusu sınır kapısında kendisine düşen kısmımdaki çalışmaları neredeyse tamamladığını aktarırken; Rum tarafının Aplıç kapısı için yapacağı harcamanın 2 milyon 340 bin Euro olması ve çalışmaların 8 ay sürmesinin öngörüldüğünü yazdı.

(SB/HA)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsveç Meclis Heyeti Güney Kıbrıs’ta Temaslarda Bulunuyor İsveç Meclis Heyeti Güney Kıbrıs’ta Temaslarda...
Çavuşoğlu’nun KKTC ziyareti Rum basınında Çavuşoğlu’nun KKTC ziyareti Rum basınında
Oruç Öncesinde Sebze Fiyatları El Yakıyor Oruç Öncesinde Sebze Fiyatları El Yakıyor
Kaçak İşçi Oranı Yüzde 20-22’lerde Kaçak İşçi Oranı Yüzde 20-22’lerde
Papadopulos, Disi’nin Yasa Önerisinin Reddedilmesi Çağrısında Bulundu Papadopulos, Disi’nin Yasa Önerisinin Reddedilmesi...
Rum Belediyeler Birliği Başkanı Viras Oldu Rum Belediyeler Birliği Başkanı Viras Oldu
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

İsveç Meclis Heyeti Güney Kıbrıs’ta Temaslarda...
İsveç Meclisi Birinci Başkan Vekili Tobias Billstrom beraberindeki bir heyetle Güney Kıbrıs’ta temaslar...

Haberi Oku