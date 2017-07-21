Derinya’da Ara Bölgede Dün Yangın Çıktı

Lefkoşa, 21 Temmuz 17 : Derinya’da ara bölgede dün büyük bir yangının çıktığı belirtildi.

Alithia gazetesi, yangının, Kapari bölgesine komşu olan Maraş’taki harabe oteller bölgesinde çıktığını ve kısa bir süre içerisinde Derinya’da ara bölgeye yayıldığını yazdı.

Yangının kısa sürede kontrol altına alındığını yazan gazete, ara bölgede çıkan yangının ayrıca “Mağusa bölgesi” İtfaiye polislerini alarma geçirdiği belirtti.

Habere göre, Rum İtfaiye Birimi Basın Sözcüsü Andreas Kittis konu hakkında yaptığı açıklamada, ara bölgede mayınların bulunması nedeniyle, yangının söndürülmesinin ardından da tehlikenin devam ettiğini, bu nedenle itfaiye ekiplerinin Güney Kıbrıs sınırlarında alarmda bekletildiğini ifade etti.

(FK/ÖK)

