Derinya Belediye Başkanı’ndan Edek’in Kapının Açılması Aleyhindeki Duruşuna Eleştiri



Lefkoşa, 18 Temmuz 18 : Derinya Belediye Başkanı Andros Karayiannis’in, EDEK’in yarın Derinya sınır kapısının açılması aleyhine düzenleyeceği etkinliğinden rahatsızlık duyduğu belirtildi.



Alithia, Derinya sınır kapısı konusunda son haftalarda oluşan “açılsın” ve “açılmasın” cepheleri arasında sözlü çatışmalar olduğunu yazdı.



EDEK’in yarın Derinya sınır kapısının açılması aleyhinde Derinya’daki “Mağusa Kültür Merkezi”nde bir etkinlik düzenleyeceğini anımsatan gazete, Derinya Belediye Başkanı Andros Karayiannis’in konu hakkındaki açıklamalarına da yer verdi.



Habere göre, Karayiannis, bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, EDEK’in Derinya’daki evlere broşür göndermesini yorumlayarak, bunu protesto eden halkın duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.



EDEK’in açıklamasında, Derinya sınır kapısının açılmasının ciddi ekonomik ve siyasi olumsuz etkilere neden olacağı; Güney Kıbrıs’ta kalıp da günübirlik Gazi Mağusa’yı ziyaret eden 10 bin kadar turistin, günlük 500 bin Euro’luk kayıp anlamına geldiğinin ve Derinya Kapısı’nın açılmasıyla bu kaybın 2 katına çıkacağı savunuldu.



Derinya Belediye Başkanı Karayiannis, EDEK’in bu açıklamasının ne oranda doğruyu yansıttığını irdeleyerek, “Strovilya” (Akyar) sınır kapısından günlük KKTC’ye geçen 10 bin turistin yarım milyon Euro’luk harcama yapabilmesi için yanlarında ne kadar para getirmeleri gerektiğini sordu.



Karayiannis ayrıca Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiadis’e, kararını hayata geçirmesi çağrısında bulunarak, siyasi sorunlar olduğunu bildiğini ancak Derinya sınır kapısının açılması gerektiğini de belirtti.



(FK/FEZ)

