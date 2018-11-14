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Derinya Belediye Başkanı Andros Karayiannis’ten Açıklamalar

Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Derinya Belediye Başkanı Andros Karayiannis, sınır kapılarının açılmasıyla sınırlı kalmayacaklarını, Kıbrıs sorununun çözümü için müzakerelerin yeniden başlamasını talep edeceklerini belirtti. 

Derinya Belediye Başkanı Andros Karayiannis’ten Açıklamalar

Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Derinya Belediye Başkanı Andros Karayiannis, sınır kapılarının açılmasıyla sınırlı kalmayacaklarını, Kıbrıs sorununun çözümü için müzakerelerin yeniden başlamasını talep edeceklerini belirtti. 

14 Kasım 2018 Çarşamba 08:53
Derinya Belediye Başkanı Andros Karayiannis’ten Açıklamalar
Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Derinya Belediye Başkanı Andros Karayiannis, sınır kapılarının açılmasıyla sınırlı kalmayacaklarını, Kıbrıs sorununun çözümü için müzakerelerin yeniden başlamasını talep edeceklerini belirtti. 
Alithia gazetesine açıklamalarda bulunan Derinya Belediye Başkanı Andros Karayiannis, Derinya sınır kapısındaki geçişlerin normal şekilde gerçekleştiğini söyledi. 
Karayiannis, Derinya sınır kapısının geçişlere açılacağı gün, vatandaşların buna olumlu yanıt verdiğini, sabahın erken saatlerinde bölgeye giderek, kapının geçişlere açılmasını beklediğini ifade etti. 
Aşağı Derinya’da bulunan evlerini veya KKTC’ye yönelik 3 km’lik yolu görmek için, geçen birçok insanın bulunduğuna da dikkat çeken Karayiannis, insanların 44 yıldır “harabe olan evlerini” gördüğünü, ağladıklarını ve fotoğraf çektiklerini de savundu.
Karayiannis, yeteri kadar Kıbrıslı Türk’ün de Derinya’da alış veriş yaptığını, yürüyerek geçen Kıbrıslı Türklerin yorgunluk nedeniyle, KKTC’ye giden Kıbrıs Rum araçlarını durduklarını söyledi. 
Derinya sınır kapısının faaliyete geçmesinin ardından, Aşağı Derinya’da ve geçiş kapısına çok yakın olan “Ayius Timotheo ve Mavra” Kilisesi’nin de faaliyete geçmesini talep edeceklerini söyleyen Karayiannis, KKTC’deki sınır kapısına yakın alandaki çalışmaların sorulması üzerine, park alanının yapılacağını belitti. 
GEÇİŞLER 
Gazete Rum polisinin verilerine dayanarak gece yarısından dün 12’ye kadar KKTC’den Güney Kıbrıs’a 98 Kıbrıslı Türk, 67 yabancı, 79 da aracın geçtiğini yazdı. 
Habere göre Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye ise 70 Kıbrıslı Rum, 138 yabancı ve 100 araç geçiş yaptı. 
Gazete yürüyerek KKTC’ye geçen Kıbrıslı Rum yayaların kaydedilmediğini sadece kimliklerinin kontrol edildiğini de belirtti. 
GÜMRÜK MEMURLARINDA RAHATSIZLIK 
Fileleftheros gazetesi, Derinya ile Lefke-Aplıç sınır kapılarının açılmasının Rum gümrük memurlarında rahatsızlığa neden olduğunu yazdı. 
Gümrük memurlarının normal çalışma saatlerinin dışında, söz konusu iki sınır kapısında çalışmaları için ek mesaiye çağrıldıklarını yazan gazete, ek mesai çalışmaya karşı olan birçok çalışanın Gümrük Müdürlüğü’ne karşı olası yasal tedbirler alınması konusunu incelediğini belirtti. 
Habere göre, gümrük memurlarının ilk vardiyası sabah 03.00’ten, öğleden sonra 15.00’e;   ikinci vardiyası ise 15.00’ten sabah 03.00’e kadardır. 
Gümrük çalışanlarının, 7.5 saatlik çalışmanın ardından buna ek olarak, dinlenmeksizin 10 veya 14 saat çalıştıklarını ve ertesi gün işe gittiklerini savunduklarını yazan gazete çalışanların, sağlık ve güvenlik konularını gündeme getirdiklerini belirtti. 
LEFKE-APLIÇ
Gazete aynı haberinin içerisinde, Kıbrıslı Türklerin, Lefke-Aplıç sınır kapısının açılmasının ardından Marathasa, Solea ve genel olarak Trodos bölgesine, Kıbrıslı Rumların ise Ksero (Gemikonağı) deniz bölgesine daha kolay ulaşabileceğini yazdı. 
Gazete, Güney Kıbrıs’a geçmek isteyen Kıbrıslı Türklerin bazı zorluklarla karşılaştığını, araçları için sigorta çıkartamadıklarını çünkü ilgili memurun Lefke-Aplıç sınır kapısında bulunmadığını belirtti. 
 (FK/FEZ)
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