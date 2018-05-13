Derinya ve “Athienu”(kiracıköy) Belediye Başkanlarının Görüşleri

Derinya ve “Athienu” (Kiracıköy) Belediye Başkanları Antros Karayiannis ve Kiriakos Kareklas’ın, bölgelerinde yaşadıkları sorunlara ilişkin görüşlerini ortaya koydukları belirtildi.

Haravgi gazetesi, Derinya ve “Athienu” (Kiracıköy) Belediye Başkanları, gazetenin sorumuş olduğu “İşgalin yarattığı en temel sorun nedir?, devlete yönelik temel taleplerinin ne olduğu ve Derinya ile Piroi (Gaziler) sınır kapılarının açılmasının önemi nedir?” şeklindeki soruları yanıtladıklarını yazdı.

Habere göre Derinya Belediye Başkanı Antros Karayiannis, Derinya’nın karşılaştığı en büyük sorunun işsizlik ve iskan sorunları olduğunu belirtti.

Karayiannis bölgenin devlet tarafından desteklenmesine de vurgu yaparken Derinya sınır kapısının açılmasının, diğer kapılar gibi, siyasi bir karar olduğunu, bunun, bölge halkının günlük yaşamının iyileştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

“Athienu”(Kiracıköy) Belediye Başkanı Kiriakos Kareklas ise “işgal” nedeniyle sorunların çok olduğunu savundu.

“Piroi”(Gaziler) sınır kapısının açılması konusunda ise Kareklas, Athienu-Lefkoşa arasındaki, bugün 45-60 dakika olan yol mesafesinin, 10 dakikaya düşeceğini ayrıca yatırımcıların oraya yatırım yapmak için geleceğini söyledi.

