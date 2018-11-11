Derinya ve Aplıç kapılarında sorun yok

AÇILIŞ YARIN

Lefkoşa, 11 Kasım 18: Derinya ve Aplıç sınır kapılarının yarın öğle saatlerinde açılmasının önünde hiçbir engel olmadığı, sınır kapılarının yarın 12:00’da açılacağı bildirildi.

Alithia gazetes, “Yarın Öğlen Saat 12:00’da Belirlendiği Şekilde Açılıyorlar – Derinya Barikatından Hiçbir Sorun Yok” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, özellikle Derinya sınır kapısının açılmasının kesin olmadığı yönünde son günlerde çıkan bazı iddiaların gerçekleri yansıtmadığını, her iki sınır kapısının da yarın açılacaklarını yazdı.

Gazete, Derinya sınır kapısının açılmasına ilişkin özellikle Türk tarafının herhangi bir geri adım attığının gözlemlenmediğini, Kıbrıs Türk tarafında bulunan askeri nöbet kulübesinden geriye kalan bazı unsurların Cuma günü kaldırıldığını belirtirken, bölgeyi ziyaret eden Derinya Belediye Başkanı Andros Karayannis’in de dün yaptığı açıklamada, Cuma günü söz konusu noktada bulunan tabelaların da kaldırılmış olduğunun görüldüğünü bildirdiğini yazdı.

Habere göre Karayannis, yarın (Pazartesi) öğle 12:00’da sınır kapısının, herhangi bir tören olmadan açılacağını ve geçiş yapmak isteyenlerin hizmetine gireceğini belirtti.

Gazete, UNDP’nin de Cuma akşamı yaptığı resmi açıklamada, iki sınır kapısının açılması için gerekli tüm çalışmaların tamamlandığını duyurduğunu aktardı.

ERENKÖY İÇİN DE TALEP VAR

Haravgi gazetesi ise, Derinya ve Aplıç sınır kapılarının açılmasının “Kokkina” (Erenköy) bölgesinde sınır kapısı açılması taleplerini yeniden gündeme getirdiğini yazdı.

Gazete, “Kato Pirgo” (Aşağı Pirgo) İhtiyar Heyeti’nin dün bölgesel katılımlı bir toplantı düzenleyerek “Kokkina” bölgesinde bir geçiş noktasının açılması için faaliyete geçme kararı aldıklarını yazdı.

Habere göre, bölgede bir geçiş noktası açılması talebi, Rum hükümeti, KKTC makamları BM ve AB’ye gönderilecek mektuplarla dile getirilecek.

Gazete, bölge sakinlerinin taleplerine yanıt alamamaları durumunda daha etkin eylemler yapma düşüncesinde olduklarını da aktardı.