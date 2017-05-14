Derinya sınır kapısında ara bölgedeki yolun yapılması için gerekli fonun bulunduğu belirtildi.

Haravgi gazetesinin “Derinya Sınır Kapısı İçin Fon Bulundu” başlığıyla verdiği haberine göre sözde “Derinya Belediye Başkanı” Andreas Karayannis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Derinya sınır kapısını ziyaret ettiği sırada, ara bölge içerisindeki çalışmaların yapılması için Avrupa fonunun bulunduğunu açıkladı.

Önümüzdeki günlerde devlet hizmetlerinin yerleşeceği kulübelerin kurulması ve ara bölgedeki çalışmaların yapılmasına başlanması umudunu dile getiren Karayannis, Derinya kapısının (açılacağının) iki yıl önce ilan edildiğini ve ne zaman açılacağı konusunda tepkilerin olmasının doğal olduğu söyledi.

Karayannis, sınır kapılarının açılmasının, Kıbrıs sorununun çözümüne katkıda bulunacağı değerlendirmesinde de bulundu. ,