Derinya Kapısı’nın Açılması Ertelenmeli Görüşünden Dolayı Galanos’a Tepki

AKEL’in, Derinya Kapısı’nın açılmasının ertelenebileceğini söyleyen sözde “Maraş Belediye Başkanı” Akelsis Galanos’a sert tepki gösterdiği bildirildi.

Alithia gazetesine göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, kapının açılışının ertelenmesi konusunu Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e iletmeyi düşündüğünü söyleyen Galanos’u hayretler içerisinde karşıladıklarını ve belediye meclisinin hiçbir zaman böyle bir karar almadığını söyledi.

Kiprianu’nun, Galanos’un “kentin kolonizasyonunu hedefleyen adımlar” attığını ifade ederek, yeni oldu-bittiler yaratacak tek taraflı adımları kınadığı kaydedildi. Kiprianu, müzakerelerin yeniden başlaması çabalarının gösterildiği bu dönemde, Galanos’un böyle bir açıklama yaparak “retçi bir hava oluşturduğunu” söyledi.

DERİNYA BELEDİYE BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan, Haravgi gazetesine göre, Derinya Belediye Başkanı Andros Karayiannis, Derinya Kapısı’nın açılması için sabırsızlandıklarını söyledi.

Gazeteye göre, Karayiannis, Derinya Kapısı’nın açılmasının, Rum tarafının Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili söylediklerinde ne kadar samimi olduğunu ortaya çıkaracağını kaydetti.

Derinya Kapısı’nın açılacağı tarih yaklaştıkça, tepkilerin artacağına işaret eden Karayiannis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kapının 1 Temmuz’da açılacağı taahhüdünü hatırlattı.

“SON DÜZLÜK”

Politis gazetesi ise, Derinya Kapısı’nın açılması için yapılan hazırlıklarda son düzlüğe girildiğini yazdı.

Gazete, ara bölge içerisindeki yolun asfaltlandığını ve trafik tabelaları ile yol çizgilerinin hazır olduğunu kaydetti.

Haberde, geriye yalnızca Kıbrıs Türk tarafındaki çalışmaların tamamlanmasının kaldığı belirtildi.

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