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Derinya Kapısında hazırlıklar sürüyor

Kıbrıslı Türklerin, 12 Kasım’da açılması beklenen, Derinya kapısıyla ilgili çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüğü ifade edildi.

Derinya Kapısında hazırlıklar sürüyor

Kıbrıslı Türklerin, 12 Kasım’da açılması beklenen, Derinya kapısıyla ilgili çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüğü ifade edildi.

02 Kasım 2018 Cuma 10:38
Derinya Kapısında hazırlıklar sürüyor

Kıbrıslı Türklerin, 12 Kasım’da açılması beklenen, Derinya kapısıyla ilgili çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüğü ifade edildi.

“RMMO Taşındı, Ama Türkler Henüz Değil” başlıklı haberinde, çalışmaların iki araçla birlikte Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) sınır kapısındaki eski nöbet kulübesinden yaklaşık 500 metre mesafede gerçekleştirilmekte olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, nöbet kulübesinin mevcut olan ve kapatılandan yaklaşık 30 metre mesafedeki yan binaya taşındığını kaydetti.

Kıbrıslı Türklerin ise çalışmalarını sürdürdüğünü yineleyen ve dün “tespit ettiği” üzere, Türk nöbet kulübesinin Türk Ordusu tarafından hala kullanılmakta olduğunu iddia eden gazete, BM’nin bölgedeki nöbet kulübesinin de hazır olduğunu belirtti.

Bölgeye yaklaşık bir aydır Kıbrıslı Türkler tarafından elektrik verildiğini de kaydeden gazete, sınır kapısından geçenlerin Mağusa’ya gideceği veya Derinya’ya geri döneceği yolun ise genişletildiğini ve asfaltlandığını ifade etti.

Gazete başka bir haberinde ise, Derinya ve Aplıç kapılarının açılışının 12 Kasım’da gerçekleşmesinin planlandığını ve bunun liderler olmadan gerçekleşeceğini yazdı.

Konuyla ilgili açıklamasında, liderlerin açılışa katılmaları için bir sebep olmadığını dile getiren Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu ise, sınır kapılarıyla ilgili kararın alındığını ve uygulanacağını dile getirdi.

Başka sınır kapılarının açılmasıyla ilgili taleplerin ele alınıp alınmadığı sorusuna ise Prodromu, bunun başlangıçtan bu yana kendi tezleri olduğunu öne sürerek, konuyla ilgili tartışmanın ne hızda süreceğini söyleyebilecek pozisyonda olmadığını dile getirdi.

Prodromu, ancak Birleşmiş Milletlerin bu tarz kararların alınmasını teşvik ettiğini bildiğini ekledi.

 

Son Güncelleme: 02.11.2018 14:04
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