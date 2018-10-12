Derinya Kapısı İçin Askeri Kulübenin Taşınması Bekleniyor

ANASTASİADİS SPEHAR’LA GÖRÜŞECEK

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bu sabah BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la görüşeceği, görüşmede Derinya ve Aplıç (Lefke) kapılarının açılması konusunun ele alınacağı belirtilirken, Derinya kapısının açılmasının bölgedeki Türk askerine ait kulübenin taşınmasına kaldığı iddia edildi.

Politis gazetesi: “Askeri Beklerken” başlığı altında verdiği haberinde, Derinya ve Aplıç sınır kapılarının açılmasının önündeki tek engelin, Derinya kapısında bulunan ve Türk askerine ait olan nöbet kulübesinin kaldırılması olduğu iddialarını yineledi.

Gazete, Ağlıç kapısının açılabilmesi için gerekli çalışmaların ve ara bölgenin asfaltlanmasının da tamamlandığını belirterek sınır kapılarının açılabilmesi için birkaç yıl önce BM önünde varılan anlaşmanın, her iki tarafın kontrol noktaları yakınlarında bulunan askeri nöbet kulübelerinin kaldırılmasını öngördüğünü öne sürdü.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bu sabah BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la, Derinya ve Aplıç kapılarının açılması konusunu ele alacağını belirten gazete, konunun çözüme kavuşacağı yönünde pek de iyimser olunmadığını iddia etti.