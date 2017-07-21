“Derinya Belediyesi”ne Göre “plajın Açılması Güven Tesisini Zedeleyecek”

Derinya plajının halk plajı olarak yeniden hizmete girmesi kararına sözde “Maraş Belediyesi”nden sonra “Derinya Belediyesi” de tepki gösterdi.

Fileleftheros’un “Plajın Açılması Güveni Zedeler… Derinya Belediyesi Kıbrıslı Rumları ve Kıbrıslı Türkleri Çözüm İstediklerini Göstermeye Teşvik Etti” başlıklı haberine göre, sözde “belediye” tarafından yayımlanan bildiride Derinya’nın KKTC sınırları içerisinde kalan sahilinin bir kısmını açma yönündeki her türlü hareketini “kınadı.”

Mağusa Belediyesi’nin plajı açma hareketinin “kışkırtıcı” diye nitelendiği bildiride, Kıbrıslı Türkler ve Rumlardan, belediyenin bu hareketine karşı toparlanmaları istendi. Bildiride “İnsanların, çözüme ulaşılamamasından duyduğu hayal kırıklığının çok büyük olduğu bu dönemde bu tür eylemlerin çözümü daha da uzaklaştırdığı” savunuldu, şu iddialara yer verildi:

“Bu tür eylemler sadece infial, hoşnutsuzluk ve hayal kırıklığı yaratır, iki toplum arasında barış içinde bir arada yaşamayı ileri götürmez. Bu kabul edilemez hareket, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasında güven tesis edilmesi çabalarını zedeler.”



