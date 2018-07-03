Derinya Belediye Başkanı Karayannis Anastasiadis’ten İzahat İstiyor...

Derinya Belediye Başkanı Andros Karayannis, Derinya kapısı konusunda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten izahat istedi.



Haravgi gazetesine göre dün katıldığı bir programda konuşan Karayannis, Anastasiadis’in 15 Mayıs tarihinde yerel yönetimle yaptığı görüşmede, kapının 1 Temmuz tarihinde açılacağı bilgisini verdiğini aktardı.



Bu tarihin geçtiğini belirterek, kapının hala kapalı olduğuna dikkat çeken Karayannis, konuyla ilgili Derinya Belediyesi’ne herhangi bir bilgi verilmediğini söyledi.



Rum tarafındaki çalışmaların 29 Haziran’da tamamlandığını ifade eden Karayannis, kapının neden açılmadığını sordu.



Karayannis sözlerinin devamında, sorun, Türk tarafında nöbet kulübesinin yerinin değiştirilmesiyle, Rum Hükümeti’nin kendilerine bilgi vermesi gerektiğini belirtti.



Halkın kendilerine sorduğu ilk sorunun, Derinya kapısı olduğunu söyleyen Karayannis, bilgi eksikliğinden dolayı yanıt vermezlerse, kendilerinin güvenilmez konumuna düşeceklerini ifade etti.



Eğer 1-2 haftalık bir gecikme olursa, bunu anlayışla karşılayacaklarını söyleyen Karayannis, “kapının açılmasının, kendi taraflarının Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik diyaloga devam etmek için iradelerinin olup olmadığını ortaya koyacağı” değerlendirmesinde bulundu.



