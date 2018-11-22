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Denya Konusunda Rum Dışişleri Bakanlığı\'nda Toplantı

Lefkoşa, 22 Kasım 18 : Denya’daki ara bölgede son günlerde meydana gelen durumla ilgili Rum Dışişleri Bakanlığı’nda dün koordinasyon amaçlı bir toplantı yapıldığı haber verildi.

Denya Konusunda Rum Dışişleri Bakanlığı\'nda Toplantı

Lefkoşa, 22 Kasım 18 : Denya’daki ara bölgede son günlerde meydana gelen durumla ilgili Rum Dışişleri Bakanlığı’nda dün koordinasyon amaçlı bir toplantı yapıldığı haber verildi.

22 Kasım 2018 Perşembe 11:53
Denya Konusunda Rum Dışişleri Bakanlığı\'nda Toplantı
Lefkoşa, 22 Kasım 18 : Denya’daki ara bölgede son günlerde meydana gelen durumla ilgili Rum Dışişleri Bakanlığı’nda dün koordinasyon amaçlı bir toplantı yapıldığı haber verildi.

Hedefin, çiftçilerin haklarının iadesi, güvenlik içerisinde topraklarına engelsiz bir şekilde erişmeleri ve ekip biçmeleri olduğunu yazan Fileleftheros’un haberine göre, Rum Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Dimitris Samuil, bakanlığın benzer tüm durumlarda olduğu gibi, konudan sürekli haberdar olduğunu, gelişmeleri yakından takip ettiğini ve gerekli girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Haravgi gazetesi de “Denya’daki Durum Düzelmeye Doğru” başlıklı haberinde, Denya İhtiyar Heyeti’nin son günlerde ortaya çıkan probleme çözüm bulma çabasıyla, UNFICYP’le görüştüğünü yazdı.

Gazeteye göre, Denya muhtarı Hristakis Panayotu açıklamasında, istişareler yapıldığını söyleyerek, UNFICYP, Rum Dışişleri Bakanlığı ve köyün konuyla ilgili olarak orta yol bulunması konusunda istekli olduğuna işaret etti.

UNFICYP Sözcüsü Aleem Siddique ise konu hakkında Kıbrıs “Rum” Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada, “askeri mevcut düzenin ve vatandaşların güvenliğinin korunmasının en önemli öncelikleri olduğunu belirterek, mevcut askeri durumu sabote eden hiçbir faaliyete müsaade edilemeyeceğini” ifade etti.

Politis gazetesi ise “Tarlalar New York’a Kadar Ulaşacak” başlıklı haberinde, son günlerde Denya köyü yakınlarında, ara bölge içerisinde bulunan tarım arazilerinde meydana gelen anlaşmazlığın, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması konusunda Ocak ayında yapılacak görüşme çerçevesinde, New York’a kadar ulaşacağının görüldüğünü yazdı.

Olayın UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasından önce sunulacak raporda kayda geçirileceğini yazan gazete, bunun Barış Gücün’ün daha iyi bir şekilde çalışması için bir sebep teşkil edeceğinin tahmin edildiğini kaydetti.

Tarafların, tarlaların ekip biçilmesi ve Türk tarafının Denya camisinin ziyaret edilmesi konusunda UNFICYP’le düştüğü anlaşmazlıktan faydalanacağını öne süren gazete, Rum tarafının barış gücünün kalmasının gerekli olduğunun altını çizeceğini ve Türk tarafının ise iki tarafın güvenlik makamları arasında doğrudan temasların ileriye götürülmesi argümanını tartışacağını öne sürdü.

Lefkoşa’daki diplomatik kaynakların, BM’nin iki yaklaşımdan birini benimsemesinin söz konusu olmadığından söz ettiklerini ileten gazete, BM Güvenlik Konseyi’nde, problemlerin barış gücünün görev yetkilerinde değişiklik yapılmasıyla ele alınması gereğine atıfta bulunulmasının ihtimal dışında bırakılmadığını da belirtti.

Bu arada gazete, UNFICYP’in görev süresinin uzatılması kararıyla ilgili ilk taslak üzerine hali hazırda çalışmaların başladığını, fakat bunun BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’la ilgili geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un temaslarının akabinde son şeklini almasının beklendiğini belirti.

Gazete, bütün misyonların stratejik açıdan gözden geçirilmesi çerçevesinde, UNFICYP’in geçiş noktalarındaki güvenlik kameralarını güçlendirmeye başladığını da belirtti.

Önümüzdeki günlerde Denya konusunda Rum Dışişleri Bakanlığı ile UNFICYP arasında görüşmeler yapılacağını da yazan gazete, edinilen bilgilerin, Rum çiftçilerin Rum Dışişleri Bakanlığı’nın çabaları sonuçlanıncaya kadar tarlalara yaklaşmamaya karar verdikleri şeklinde olduğunu ekledi.

(İY/FEZ)
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