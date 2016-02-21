Denya’daki Tarihi Cami Kundaklandı...

ANASTASİADİS KUNDAKLAMAYI KINADI

RUM ADALET BAKANLIĞI İLE POLİSİNE OLAYI EN KISA SÜREDE AYDINLATMA, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NA DA ZARARI GİDERME DİREKTİFİ VERİLDİ

Lefkoşa, 21 Şubat 16 (.): Denya’daki tarihi cami bu sabah kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı.

Rum haber kaynakları bu sabah 04.45’te yangın çıkması üzerine Rum itfaiyesinin müdahale ettiğini ve taştan binanın ahşap çatısındaki yangını saat 06.30’da söndürdüğünü haber verdi.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis de konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, Denya Camisi’nin kundaklanmasını sert bir dille kınadı. Anastasiadis açıklamasında, olayı "en güçlü ifadelerle kınadığını" belirtti.

Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre Anastasiadis, konuyla ilgili olarak “Her nereden gelirse gelsin, hangi maksatla olursa olsun bu tür suç faaliyetleri, işgale son verme ve vatanımızı yeniden birleştirme çabalarına sadece zarar verir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Adalet Bakanlığı’na ve Polis Genel Müdürlüğü’ne, konunun en kısa sürede aydınlatılması, Dışişleri Bakanlığı’na da caminin uğradığı zararın en kısa sürede giderilmesi ve gerekli tamiratın yapılması direktifi verdiği vurgulandı.

Denya Camisi, Kültürel Miras Teknik Komitesi, Avrupa Birliği ve BM Kalkınma Programı ortak çalışmasıyla aslına uygun restore edilmiş ve restorasyon çalışmaları Aralık 2014’te tamamlanmıştı. Çalışmaların tamamlanması çerçevesinde tören de gerçekleştirilmişti.

(ŞA/HÖ) FOTOĞRAFLI