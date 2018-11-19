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Denya’da Gerginlik İddiası

RUM DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI GİRİŞİM BAŞLATTI

Denya’da Gerginlik İddiası

RUM DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI GİRİŞİM BAŞLATTI

19 Kasım 2018 Pazartesi 09:11
Denya’da Gerginlik İddiası
RUM DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI GİRİŞİM BAŞLATTI
Lefkoşa, 19 Kasım 18: Politis gazetesi, “Denya” bölgesinde UNFICYP’in kontrolündeki ara bölgede Rum çiftçiler ile Türk askeri arasında gerginlik yaşandığı iddialarına yer verdi.
“Denya’nın Tarlalarında Gerginlik Ortamı – Kıbrıslı Türkler Ara Bölgeye Müdahale Ederek, UNFICYP İçin Oyun Kuruyorlar – Denya’da UNFICYP İçin Kriz” başlıları altında manşet ve iç sayfalarda geniş yer verilen haberde, Denya bölgesinde, ara bölgede bulunan tarlalarda 2014 yılından beri UNFICYP’in izniyle tarım faaliyetlerinde bulunan Kıbrıslı Rum çiftçilerin, Türk askerinin müdahalesiyle engellendiğini iddia edildi.
Gazete, Kıbrıslı Rum çiftçilerin 2013 yılından beridir, Denya’da ara bölgede bulunan “Kıbrıs Rum arazilerini” ekip biçme iznine sahip olduklarını ancak Kıbrıs Türk tarafının UNFICYP tarafından verilen bu izni zan altında bırakmaya çalıştığını öne sürdü.
Söz konusu arazinin ara bölgede kalan yaklaşık 200 dekar arazi olduğunu, bu arazilerin altı Kıbrıslı Rum çiftçi tarafından 2014’ten beridir kullanıldığını ve söz konusu arazilerin doğal afetler durumunda tazminat alabilmeleri adına Rum Tarımsal Ödemeler Örgütü’ne de kayıtlı olduklarını iddia eden gazete, Türk askerinin ise geçtiğimiz haftadan beridir Rum çiftçilerin bu tarlalara girişlerine izin vermediğini savundu.
Gazete, geçen perşembe günü yaklaşık 50 Türk askerinin söz konusu arazilere girdiğini ve o günden beridir de Kıbrıslı Rum çiftçilerin arazilerine giriş yapamadıklarını iddia etti.
Yaşanan gerginliğin, 9 Kasım tarihinde Denya’da bulunan camide dua etmek amacıyla UNFICYP’e başvuran ve “Astromerit” (Bostancı) sınır kapısı yerine ara bölgeden geçiş izni almak isteyen Kıbrıslı Türklere UNFICYP’in izin vermemesi olduğu da iddialar arasında yer aldı.
KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın bu konudaki açıklamasına da yer veren gazete, Kıbrıs Türk tarafının bu tutumunun, UNFICYP’in görev süresinin uzatılması ve UNFICYP’in eşit davranmadığı argümanıyla ilişkisi olduğu iddiasında da bulundu.
Gazeteye açıklamada bulunan Stelios Luka isimli Kıbrıslı Rum çiftçi, Denya ovasında bulunan ekilebilir arazilerden 200 dekarlık bir kısmının ara bölgede bulunduğunu ve geçtiğimiz Perşembe günü ekim yaptığı araziye girmek isterken Türk askeri aracı tarafından engellenerek, geri gönderildiğini iddia etti.
Luka, ertesi gün bölgede Kıbrıslı Türk veya Türkiyeli çiftçilerin de bulunduğunu belirterek, durumun ne olacağını görmeyi beklediğini aktardı.
Luka ayrıca, Türk askerinin bu tutumunun, Kıbrıslı Türklere Denya’daki camide dua etmek için ara bölgeden geçiş izni verilmemesiyle ilişkisi bulunduğuna inandığını savundu.
UNFICYP ise konuya ilişkin önceki gün yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıslı Rum bir çiftçinin Perşembe günü ara bölgeye UNFICYP’den izin almadan girdiğini ve “askeri statükoyu bozacak eylemlere izin vermelerinin söz konusu olmadığını” vurguladığın aktardı.
RUM DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN GİRİŞİM
Öte yandan Rum Haber Ajansı (KİPE), Rum Dışişleri Bakanlığı’nın konu hakkında girişim başlattığını duyurdu.
Habere göre, Rum Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dimitris Samuil tarafından yapılan açıklamada, Denya bölgesinde Kıbrıs Rum çiftçilerin geçtiğimiz haftadan beridir Türk askerince “rahatsız edilmesi” konusunun bakanlığın bilgisinde olduğu ifade edildi.
Samuil, bu konuda UNFICYP nezdinde girişimleri bulunduğunu, konuyu yakından takip ettiklerini ve yerel makamlarla da sürekli iletişim halinde olduklarını da vurguladı.
(SB/FEZ) 
      

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