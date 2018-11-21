Denya’da Gerginlik Dün De Sürdü

TÜRK ASKERİNİN NÖBET KULÜBESİNE YAKLAŞAN RUM ÇİFTÇİLER UZAKLAŞTIRILDI

Lefkoşa, 21 Kasım 18: Kıbrıslı Rum çiftçilerin Denya yakınlarındaki ara bölgeye girişleri ve Türk askeri tarafından bölgeden uzaklaştırılması dün yinelendi.

Politis “Denya’da Ara Bölge Grileşti – Ara Bölgedeki Tarlalar İçin Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumlar Arasında Rekabet” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Kıbrıslı Rum çiftçilerin, Denya’da, ara bölgede bulunan tarlalarda ekim yapmaları sırasında Cumartesi günü yaşanan gerginliğin dün tekrarlandığını, Barış Gücü’nün (UNFICYP)’in ise konu hakkında net bir tavır almaktan kaçındığını iddia etti.

Gazete, Denya’da ara bölgede 2014 yılından beridir tarımsal faaliyetlerde bulunma yönünde UNFICYP’ten aldıkları izne sahip olduklarını iddia eden 6 Kıbrıslı Rum çiftçinin dün söz konusu tarlalara yeniden girme girişiminde bulunacakları yönünde alınan haberlerin gazeteciler ve fotoğrafçıların bölgeye akın etmelerine sebep olduğunu, Cumartesi günü yaşanan gerginliğin bir benzerinin dün yeniden yaşandığını yazdı.

Ara bölgeye girerek tarlalarda ekim yapan Kıbrıslı Rum çiftçilerden birinin Türk askerinin nöbet kulübesine çok yaklaşması sonrasında iki Türk askeri aracının ara bölgeye girdiklerini ve söz konusu çiftçiyi bölgeden uzaklaştırdıklarını ileri süren gazete, askerlerin silahsız olmalarına karşın Türk subayının belinde silah bulunduğunu savundu.

NÖBET KULÜBESİNE YAKLAŞMAYAN RUM ÇİFTÇİLERE MÜDAHALE OLMADI

Yaklaşık yirmi dakika sonra ise BM Barış Gücü (UNFICYP) aracının olay yerine geldiğini ve Kıbrıslı Rum çiftçilerin ara bölgeden ayrıldıklarını vurgulayan gazete, Türk askeri kulübesine yaklaşmadan tarlalarda ekim yapan diğer Kıbrıslı Rum çiftçilerin ise herhangi bir müdahaleyle karşılaşmadıklarının altını çizdi.

Gazete, KKTC hükümetinden edinilen bilginin, Kıbrıslı Rum çiftçilerin ara bölgedeki tarlalarda ekip biçme iznine sahip oldukları ancak bu iznin Türk askeri nöbet kulübesinin yakınındaki tarlaları kapsamadığı yönünde olduğunu belirterek, Türk askerinin dün kulübeden uzak çiftçilere müdahalede bulunmamasının da bu bilgilerle aynı doğrultuda olduğunu yazdı.

Denya’daki olayların UNFICYP’in Kıbrıslı Türklere, Denya’ya gitme ve oradaki camide ayin yapmaları için ara bölgeden geçme izini vermemesi sonrasında başladığı iddiasını da yineleyen gazete, UNFICYP’in Denya’da izlediği tutumu ise eleştirdi.

Gazete, UNFICYP Sözcüsü Alim Sıddık’ın Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Rum çiftçinin ara bölgede tarımsal faaliyet için izni olmadığını açıklamasına karşın dün aynı açıklamayı yapmayı reddettiğini ve “Kıbrıslı Rum çiftçilerin UNFICYP tarafından verilen izinlere sahip olup olmadıklarını doğrulayamayacağını” söylediğini aktardı.

HRİSTODULİDİS

Öte yandan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, dün “Politis” radyosuna yaptığı açıklamada, Türk askerinin Denya’daki çiftçilere müdahalesine “farklı anlamlar yüklemeye çalıştı”.

Gazeteye göre Hristodulidis açıklamasında, KKTC Dışişleri Bakanlığının, UNFICYP’in görevini yeterli düzeyde yerine getirmediği senaryosunu desteklemek ve ardından da uzlaşının doğrudan KKTC makamlarıyla yapılması gerektiğini iddia etmek amacıyla hareket ettiğini öne sürdü.

Kıbrıs Türk tarafının ise benzer suçlamaları Rum hükümetine yönelttiğini belirten gazete, KKTC basında dün çıkan haberlerde, gerginliğin, Rum hükümeti tarafından, UNFICYP’in gerekliliğini ortaya koymak adına çıkarıldığının yazıldığını aktardı.

KIBRISLI RUM ÇİFTÇİLERDEN FARKLI İDDİALAR

Öte yandan gazete, Denya’da ikamet eden Kıbrıslı Rum çiftçilerin, son günlerde yaşanan olayların sebebine ilişkin farklı bir iddia ortaya attıklarını yazdı.

Habere göre, Denya’da yaşayan Kıbrıslı Rum çiftçiler, Denya kökenli olan ve “Fillia” (Serhatköy) köyünde ikamet etmekte olan Kıbrıslı Türklerin arazilerinin, Denya’daki camii bölgesinde yer aldığını ve bu arazilerin Kıbrıslı Rum çiftçiler tarafından kullanıldıklarını belirterek, Kıbrıslı Türklerin bu arazilerini kullanamadıklarından ötürü Türk askerine ara bölgedeki araziler konusunda baskı yaptıklarını iddia ettiler.

DİSİ: “İYİ Kİ UNFICYP VAR”

Gazete haberinde ayrıca, DİSİ, DİKO, EDEK, Vatandaşlar İttifakı ve ELAM’ın dün yaptıkları açıklamalarda, ileri sürdükleri “Türk askerinin kışkırtıcı eylemlerini” kınadıklarını aktardı.

Gazete, özellikle DİSİ başkanı Averof Neofitu’nun açıklamasında, “iyi ki UNFICYP de var” ifadesini kullandığına dikkat çekti.

Fileleftheros, “Deniya’daki Ara Bölgede Ekim İşleri Tamamlandı” başlığı altında verdiği haberinde, Rum çiftçilerin Türk askerinin müdahalesine rağmen Denya’daki ara bölgede tohum ekim işlemini tamamladıklarını, bu sebepten ötürü de önümüzdeki günlerde yeni bir gerginliğin beklenmediğini yazdı.

Gazete, Denya Muhtarı Hristakis Panayotu’nun dün gazeteye yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde Denya Muhtarlığı, Rum Dışişleri Bakanlığı ve UNFICYP arasında ortak bir toplantı gerçekleştirileceğini söylediğini yazdı.

Panayotu,“elde ettikleri bilgilerin, KKTC’deki yeni mal sahibinin, elindeki haritalara göre, Kıbrıslı Rum çiftçilerin KKTC topraklarında bulunduğu için kendilerine ait olmayan arazileri kullandıklarını iddia ettiği yönünde olduğunu” söyledi.

Gazete, Türk askerinin dün Denya’da ara bölgede Türk askeri nöbet kulübesi yakınındaki tarlada çalışan Rum çiftçiye müdahale ettiği, diğer çiftçilerin çalışmalarını normal şekilde sürdürdüklerini de belirtti.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “UNFICYP ve Dışişleri Bakanlığı Denya’da Uzlaşı Çabasında”.

Alithia: “Türk Askeri Dün De Kıbrıslı Rum Çiftçileri Engelledi”.

(SB/HA)

