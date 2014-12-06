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Denya Camisi'nin Restorasyonu Rum Basınında

İki toplumlu kültürel Miras Teknik Komitesi’nin belirlediği acil önlemlerden yararlanması gereken 40 yapı arasında bulunan Denya Camisi’nin, 2012 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının tamamlanarak dün teslim edilmesi Rum basınındaki haberlerde de yankı buldu.

Denya Camisi'nin Restorasyonu Rum Basınında

İki toplumlu kültürel Miras Teknik Komitesi’nin belirlediği acil önlemlerden yararlanması gereken 40 yapı arasında bulunan Denya Camisi’nin, 2012 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının tamamlanarak dün teslim edilmesi Rum basınındaki haberlerde de yankı buldu.

06 Aralık 2014 Cumartesi 10:26
Denya Camisi'nin Restorasyonu Rum Basınında
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İki toplumlu kültürel Miras Teknik Komitesi’nin belirlediği acil önlemlerden yararlanması gereken 40 yapı arasında bulunan Denya Camisi’nin, 2012 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının tamamlanarak dün teslim edilmesi Rum basınındaki haberlerde de yankı buldu.

Gazeteler, UNDP (BM Kalkınma Programı) tarafından finanse edilen restorasyon çalışmalarının bitimiyle birlikte dün, cami avlusunda tören yapıldığını yazdılar ve teknik komite Rum Eşbaşkanı Takis Hacıdimitriu, Kıbrıslı Türk Eşbaşkanı Ali Tuncay ve projeye katkı yapan diğer isimlerin yaptığı konuşmaları aktardılar.

Haber, gazetelerde şu başlıklarla aktarıldı:

Fileleftheros gazetesi: “Denya’daki Caminin Korunması Barış Köprüsü”
Politis gazetesi: “Restorasyon Onları Birleştirdi”
Alithia gazetesi: “Denya’daki Cami Restore Edildi”
Haravgi gazetesi: “Barış Yolunda Birlikte Yürüyoruz”.

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