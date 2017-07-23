Denktaş: “Sürpriz Önerilerimiz Var”

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın, “Kıbrıs Türk tarafının 2003 yılında sınır kapılarının açılmasında olduğu gibi Kıbrıslı Rumları ve uluslar arası toplumu şaşırtacak girişimlerde bulunabileceğini” açıkladığı haber verildi.

Kathimerini gazetesi, “Şaşırtacak Önerilerimiz Var – Kıbrıs Türk tarafı 2003 Yılında Sınır Kapıları Açıldığında Olduğu Gibi Kıbrıs Rum Tarafını ve Uluslararası Toplumu Şaşırtacak Şekilde Hareket Edecek” başlıkları altında, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın söyleşisine yer verdi.

Serdar Denktaş söyleşisinde özetle, Crans Montana zirvesi ve sonrasında yaşananlar ile Kıbrıs Türk tarafının bundan sonra atacağı adımlara değinirken, KKTC’nin Türkiye’nin eyaletine dönüşmesini siyasi partilerin kabul etmediğini, Türkiye’nin de böyle bir talebinin olmadığını belirtti.

Kıbrıs Türk tarafının ne gibi alternatif planlara sahip olduğunun sorulması üzerine ise Denktaş, “önerilerini yazılı olarak başkana sunduklarını, 2003 yılında kapıları açarak Kıbrıslı Rumları ve uluslar arası toplumu şaşırttıklarını, aynısının bugün de olabileceğini” söyledi.

Denktaş: “Kıbrıs Rum tarafı ve uluslar arası toplumu şaşırtacak önerilerimiz var. Uygun zaman geldiğinde bunları açıklayacağız. Kıbrıs Türk tarafının tümü tarafından alınacak bir karardır” şeklinde konuştu.

Müzakereler sebebiyle raflarda bekleyen pek çok öneri bulunduğunu ve bunların artık Türkiye’yle görüşülerek uygulamaya konmaları gerektiğini vurgulayan Denktaş, uluslararası izolasyonlardan çıkılması gerektiğini, buna paralel olarak Kıbrıs Rum iş insanlarıyla işbirliği yapılmasının koşullarının yaratılması için yeni fırsatların oluşturulması gerektiğini belirtti.

Denktaş, Crans Montana zirvesinin başarısızlığı konusunda ise, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Türkiye’nin aynı fikirde olduklarını; Kıbrıs’taki tarafların parametrelere ve iki toplumlu, iki kesimli federasyona yaklaşımlarının birbirlerinden çok farklı olduklarını vurguladı.

Denktaş ayrıca, “iki toplumlu, iki kesimli federasyona desteğini çektiğini” belirterek “federal çözümün ancak, Kıbrıs Rum tarafı ve uluslar arası toplumun adada iki eşit toplum olduğunu kabul etmesi durumunda mümkün olabileceğini” sözlerine ekledi.