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Denize Döşenecek Boru Ve Kablolar İçin Tüzükler Mecliste

Güney Kıbrıs’ın, hidrokarbondan istifade ya da buna ilişkin araştırmalar yapılmasıyla ilgili boru ya da kablo döşenmesi konusunda başvuruların incelenip onaylanacağı ayrıntılı bir prosedürün kurumsallaştırılması için çalışmalar yürütülmekte olduğu haber verildi.

Denize Döşenecek Boru Ve Kablolar İçin Tüzükler Mecliste

Güney Kıbrıs’ın, hidrokarbondan istifade ya da buna ilişkin araştırmalar yapılmasıyla ilgili boru ya da kablo döşenmesi konusunda başvuruların incelenip onaylanacağı ayrıntılı bir prosedürün kurumsallaştırılması için çalışmalar yürütülmekte olduğu haber verildi.

29 Kasım 2014 Cumartesi 09:09
Denize Döşenecek Boru Ve Kablolar İçin Tüzükler Mecliste
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Güney Kıbrıs’ın, hidrokarbondan istifade ya da buna ilişkin araştırmalar yapılmasıyla ilgili boru ya da kablo döşenmesi konusunda başvuruların incelenip onaylanacağı ayrıntılı bir prosedürün kurumsallaştırılması için çalışmalar yürütülmekte olduğu haber verildi.

Politis gazetesi; “Borular İçin Buyurun… MEB’deki Boru ve Kabloların İzniyle İlgili Tüzükler Meclis’te” başlıklarıyla verdiği haberinde, petrol şirketlerinin ya da taşeronların, doğalgaz nakil boruları ya da kabloların döşenmesi veya ilgili altyapıların oluşturulması için  Güney Kıbrıs’ın kapısını çalmasının vaktinin yaklaşmakta olduğunu, hükümetin de başvuruların incelenmesi ve onaylanması için gerekli tüzüklerin geçirilmesi için Meclis’e “koştuğunu” yazdı.

Yasama organı önünde halihazırda, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisinde ve/veya “kara sularında” hidrokarbondan istifade yatırımlarıyla ilgili dört tüzük taslağı bulunduğunu kaydeden gazete, Dışişleri Komitesi’nin önümüzdeki Salı günü tüzüklerle ilgili incelemelere başlayacağını ve/veya incelemeleri tamamlayacağını aktardı.

Habere göre sözkonusu tüzükler şöyle:

• Denizaltı borularının döşenmesiyle ilgili tüzük
• Denizaltı kablolarının döşenmesiyle ilgili tüzük
• Deniz bilimsel araştırmalarıyla ilgili tüzük
• Hidrokarbon arama, araştırma ve istifadeyle ilgili değişiklik tüzüğü

Gazete; tüzüklerin, Rum Bakanlar Kurulu’na mevzuatın mümkün olan en iyi şekilde uygulanması için tüzükler çıkarma yetkisi veren “Münhasır Ekonomik Bölge ve Kıta Sahanlığı Yasası”nın maddeleri temelinde sunulduğunu yazdı.

Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”i içerisinde saptanan ya da saptanması beklenen yataklardaki doğalgazdan yararlanılmasıyla ilgili yaklaşan çalışmalardan dolayı tüzük hazırlama ve sunma ihtiyacının zorunlu hale geldiğini belirten gazete, özellikle boru izinleriyle ilgili tüzüklerin, doğalgazın Afrodit yatağından Mısır ve/veya Ürdün’e taşınması ya da İsrail “MEB”i içerisindeki ve Afrodit yatağındaki doğalgaz akışının birleştirilmesi konusunda Güney Kıbrıs ile şirketler arasındaki görüşmelerden dolayı da gerekli olduğunu belirtti.

Gazete, tüzük metinleriyle ilgili yayımlanan açıklayıcı raporda; “bölgede birbiriyle çatışan jeostratejik çıkarlar olduğu ve egemenlik haklarının sağlanması, deniz çevresinin korunması ve doğal kaynakların muhafazası için MEB ve kıta sahanlığında bu tür boru döşemelerinin yasal düzenlemeyle kontrol edebilmesinin Kıbrıs Cumhuriyeti için gerekli olduğunun” belirtildiğini kaydetti.

Araştırma ya da sondajlar gerçekleştiren şirketlerin sözde “MEB” içerisinde kablo döşenmesiyle ilgili halihazırda başvurular yapmakta olduğunu ve buna ilişkin araştırmaların, “ tüzüklerle kurumsallaştırılmasının gerektiği değerlendirmesinin yapıldığı” prosedürlerce gerçekleştirildiğini aktaran gazete, tüzüklerle ilgili taslaklarda, her bir konuyla ilgili (borular, kablolar, deniz bilimsel araştırmaları) izin sürecinin ayrıntılı araştırmasının yapılmasının öngörüldüğünü belirtti.

Boru ve kablo döşenmesine izin verilmesiyle ilgili başvuruların teslimi ve incelenmesinden sorumlu birimin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olacağını aktaran gazete, deniz bilimsel araştırmalarıyla ilgili başvurular için ise yetkili birimin Tarım, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı olacağını kaydetti.

Başvuruların incelenmesi ve onaylanması için üç uzman komite (Borular Komitesi, Kablolar Komitesi ve Deniz Bilimsel Araştırmaları Komitesi) kurulacağını belirten gazete, bu komitelerin Savunma, Enerji, Çalışma, Dışişleri, Tarım ve Bayındırlık bakanlıklarının temsilcilerinden oluşacağını aktardı, deniz bilimsel araştırmaları komitesinde Eğitim Bakanlığı temsilcisinin de yer alacağını yazdı.

(HC/SEL)

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Güney Kıbrıs’ınHidrokarbondan Istifade Ya Da Buna Ilişkin Araştırmalar Yapılmasıyla Ilgili Boru Ya Da Kablo Döşenmesi Konusunda Başvuruların Incelenip Onaylanacağı Ayrıntılı Bir Prosedürün Kurumsallaştırılması Için
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