Denizcilik Müsteşarlığı Kurulmasına Rum Meclisinden Onay

Bu yasa tasarısıyla birlikte, Ulaştırma Bakanlığına bağlı Ticari Denizcilik Dairesi’nin, Denizcilik Müsteşarlığına dönüştürülmesi ve bu şekilde adlandırılmasının öngörüldüğünü yazan Politis, Müsteşarlığın 2018 yılında faaliyete geçmesinin beklendiğini, ilk denizcilik müsteşarının da Rum tarafında 2018 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinden sonra atanacağını ekledi.

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