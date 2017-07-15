Denizcilik Müsteşarlığı Kurulmasına Rum Meclisinden Onay

Lefkoşa, 15 Temmuz 17 : Rum Meclisinin, Rum kesiminde Denizcilik Müsteşarlığı kurulmasına ilişkin yasa tasarısını, dün oybirliğiyle onayladığı haber verildi.
Bu yasa tasarısıyla birlikte, Ulaştırma Bakanlığına bağlı Ticari Denizcilik Dairesi’nin, Denizcilik Müsteşarlığına dönüştürülmesi ve bu şekilde adlandırılmasının öngörüldüğünü yazan Politis, Müsteşarlığın 2018 yılında faaliyete geçmesinin beklendiğini, ilk denizcilik müsteşarının da Rum tarafında 2018 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinden sonra atanacağını ekledi.
(İY/ŞEB)
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