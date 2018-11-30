Denizcilik Müsteşarı Natasa Pilidu’dan Açıklamalar

Lefkoşa, 30 Kasım 18 : Denizcilik Müsteşarı Natasa Pilidu’nun, ilgili bütçenin görüşülmesi sırasında Rum denizciliğine ilişkin açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Politis gazetesi, Denizcilik Müsteşarı Natasa Pilidu’nun, Güney Kıbrıs’ın sunduğu denizcilik ortamı yeterliliğine ilişkin güçlü inancını dile getirdiğini yazdı.

Haber göre Pilidu, Rum gemi sicilinin, diğer rekabet edilebilir sicillerin aksine ağır ancak istikrarlı bir şekilde geliştiğini, en temel kalkınma engelinin Türk ambargosu olduğunu ileri sürdü.

Pilidu, Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasının da Rum denizciliğini olumlu şekilde etkileyeceğini söyledi.

(FK/HÖ)