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Demokratik Cephe Partisi’nin Kurulumu Önünde Engel Yok

Lefkoşa, 20 Nisan 18: Rum Hukuk Dairesi, DİKO’dan atılan parti üyelerinin, Marios Karoyan önderliğinde kurma başvurusu yaptıkları “Demokratik Cephe” (Dİ.PA) partisinin kurulumuna olumlu görüş verdi.

Demokratik Cephe Partisi’nin Kurulumu Önünde Engel Yok

Lefkoşa, 20 Nisan 18: Rum Hukuk Dairesi, DİKO’dan atılan parti üyelerinin, Marios Karoyan önderliğinde kurma başvurusu yaptıkları “Demokratik Cephe” (Dİ.PA) partisinin kurulumuna olumlu görüş verdi.

20 Nisan 2018 Cuma 09:35
Demokratik Cephe Partisi’nin Kurulumu Önünde Engel Yok
Lefkoşa, 20 Nisan 18: Rum Hukuk Dairesi, DİKO’dan atılan parti üyelerinin, Marios Karoyan önderliğinde kurma başvurusu yaptıkları “Demokratik Cephe” (Dİ.PA) partisinin kurulumuna olumlu görüş verdi.
Fileleftheros gazetesi, Dİ.PA’nın kuruluşunun onaylanması sürecinde Rum Yüksek Seçim Kurulu’nun Hukuk Dairesi’nden istediği görüşe olumlu yanıt geldiğini yazdı.
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Parti sözcüsü Marinos Kleanthus dünkü açıklamasında, Dİ.PA’nın parti olarak resmi kayıtlara geçmesinin ardından parti kongresi gerçekleştirilmesi ve partinin genel ilkelerinin yapılacak basın açıklamasıyla duyurulmasının gündemde olduğunu ifade etti.
(SB/HÖ)
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