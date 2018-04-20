Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110832
ALTIN
174.597
DOLAR
4.0630
STERLİN
5.7019
EURO
4.9847
Yeni nesil SILEO elektrikli otobüs, Türkiye’de ilk kez Elazığ ve Manisa’da yollara çıkıyor
Türkiye'de bir ilk
AB'den Hamitköy'e 25 Milyon
AB’DEN HAMİTKÖY’E 25 MİLYON
CASİNO İZNİ YASAYA AYKIRI MI?
CASİNO İZNİ YASAYA AYKIRI MI?
GİRNE’DE HUZUR OPERASYONU
4 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
banner256

Demokratik Cephe Partisi’nin Kurulumu Önünde Engel Yok!

Rum Hukuk Dairesi, DİKO’dan atılan parti üyelerinin, Marios Karoyan önderliğinde kurma başvurusu yaptıkları “Demokratik Cephe” (Dİ.PA) partisinin kurulumuna olumlu görüş verdi.

Demokratik Cephe Partisi’nin Kurulumu Önünde Engel Yok!

Rum Hukuk Dairesi, DİKO’dan atılan parti üyelerinin, Marios Karoyan önderliğinde kurma başvurusu yaptıkları “Demokratik Cephe” (Dİ.PA) partisinin kurulumuna olumlu görüş verdi.

20 Nisan 2018 Cuma 09:35
Demokratik Cephe Partisi’nin Kurulumu Önünde Engel Yok!

Rum Hukuk Dairesi, DİKO’dan atılan parti üyelerinin, Marios Karoyan önderliğinde kurma başvurusu yaptıkları “Demokratik Cephe” (Dİ.PA) partisinin kurulumuna olumlu görüş verdi.
Fileleftheros gazetesi, Dİ.PA’nın kuruluşunun onaylanması sürecinde Rum Yüksek Seçim Kurulu’nun Hukuk Dairesi’nden istediği görüşe olumlu yanıt geldiğini yazdı.

banner223
Parti sözcüsü Marinos Kleanthus dünkü açıklamasında, Dİ.PA’nın parti olarak resmi kayıtlara geçmesinin ardından parti kongresi gerçekleştirilmesi ve partinin genel ilkelerinin yapılacak basın açıklamasıyla duyurulmasının gündemde olduğunu ifade etti.
 

Son Güncelleme: 20.04.2018 15:50
Anahtar Kelimeler:
Dİ.PARumHukukDairesiPartiAçılışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ercan havalimanının faaliyetlerinden ötürü kaybettiği yolculara ilişkin alacağı tazminatın, 69 milyon Euro’ya ulaştı!
Ercan havalimanının faaliyetlerinden ötürü kaybettiği yolculara ilişkin alacağı tazminatın, 69 milyon Euro’ya ulaştı!
Bir Evden 4 Av Tüfeği Çalındı
Bir Evden 4 Av Tüfeği Çalındı
Güney Kıbrıs 2017 Yılında Bin 300 Mülteciye Koruma Statüsü Verdi
Güney Kıbrıs 2017 Yılında Bin 300 Mülteciye Koruma Statüsü Verdi
İNGİLİZ OKULU ÖĞRETMENİ VE EŞİ UYUDUĞU SIRADA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
İNGİLİZ OKULU ÖĞRETMENİ VE EŞİ UYUDUĞU SIRADA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
ABD Ve Rusya’dan Kayıplar Konusunda Destek İstendi!
ABD Ve Rusya’dan Kayıplar Konusunda Destek İstendi!
Rum Yönetim Başkanı Anastasiadis Londra’da Temaslarda Bulundu!
Rum Yönetim Başkanı Anastasiadis Londra’da Temaslarda Bulundu!
TC DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU’NUN ZİYARETİ RUM BASININDA
TC DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU’NUN ZİYARETİ RUM BASININDA
Hristoforu ile Barnie arasında, Kıbrıs sorunu, bölgedeki gelişmeler ve Brexit’le ilgili meseleler konusunda açıklamalar ve toplantı!
Hristoforu ile Barnie arasında, Kıbrıs sorunu, bölgedeki gelişmeler ve Brexit’le ilgili meseleler konusunda açıklamalar ve toplantı!
Güney Lefkoşa'da korkunç cinayet!
Güney Lefkoşa'da korkunç cinayet!
Akkuyu nükleer santrala tepkiler büyüyor!
Akkuyu nükleer santrala tepkiler büyüyor!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim