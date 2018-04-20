Demokratik Cephe Partisi’nin Kurulumu Önünde Engel Yok!

Rum Hukuk Dairesi, DİKO’dan atılan parti üyelerinin, Marios Karoyan önderliğinde kurma başvurusu yaptıkları “Demokratik Cephe” (Dİ.PA) partisinin kurulumuna olumlu görüş verdi.
Fileleftheros gazetesi, Dİ.PA’nın kuruluşunun onaylanması sürecinde Rum Yüksek Seçim Kurulu’nun Hukuk Dairesi’nden istediği görüşe olumlu yanıt geldiğini yazdı.
Rum Hukuk Dairesi, DİKO’dan atılan parti üyelerinin, Marios Karoyan önderliğinde kurma başvurusu yaptıkları “Demokratik Cephe” (Dİ.PA) partisinin kurulumuna olumlu görüş verdi.