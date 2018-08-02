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Delillerin Yanmasıyla Uyuşturucu Davası Sanıklar Beraat Etti

BAŞKA BENZER DAVALARDA DA AYNI SONUCA SÜRÜKLENİLMESİNDEN KORKULUYOR 

Delillerin Yanmasıyla Uyuşturucu Davası Sanıklar Beraat Etti

BAŞKA BENZER DAVALARDA DA AYNI SONUCA SÜRÜKLENİLMESİNDEN KORKULUYOR 

02 Ağustos 2018 Perşembe 09:57
Delillerin Yanmasıyla Uyuşturucu Davası Sanıklar Beraat Etti

BAŞKA BENZER DAVALARDA DA AYNI SONUCA SÜRÜKLENİLMESİNDEN KORKULUYOR 

: Güney Kıbrıs’ta 12 kiloluk uyuşturucu davasının iki sanığı, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde şubat ayında çıkan yangın sonucunda delillerin yanması nedeniyle dün beraat etti. 

Fileleftheros gazetesi “12 Kilo Uyuşturucuyla Masum… Lefkoşa Mahkemesinde Çıkan Yangında Yanan Delillerle İlk Ciddi Dava ‘Yandı’ ” başlıklarıyla manşetten verdiği haberinde, davanın tedarik amacıyla 7 kilo kokain ve 5 kilo hint keneviri bulundurulması, patlayıcı madde bulundurulması ve yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin yasallaştırılmasıyla ilgili olduğunu yazdı. 

13 Nisan 2016 yılında yakalanan sanıklarının üç kişi olduğunu, ancak bir kişinin suçunu kabul ettikten sonra cezasını beklerden hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran gazete, geriye kalan iki sanığın ise haklarındaki suçlamaları reddettiğini belirtti. 

Mahkemede sanıkların avukatının, çıkan yangının ardından uyuşturucu, 5 cep telefonu ve patlayıcı maddelerin (mermi ve TNT) yandığı için delillerin incelenemeyeceğini ifade ettiğini belirten gazete, yargı işlemi adil bir şekilde yapılamayacağı kanısıyla, sanıkların mahkeme kararıyla tüm suçlardan beraat ettiğini aktardı. 

Haberde, yangının ardından ciddi öneme sahip başka benzer davalarda da aynı sonuca gidilebileceği korkusunun hakim olduğu belirtildi. 

 


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Son Güncelleme: 02.08.2018 13:23
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