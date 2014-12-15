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Delek, Türkiye, Mısır Ve Birleşik Krallık İle Anlaşma Yapmak İstiyor

İsrailli şirket Delek’in, Türkiye, Mısır ve Birleşik Krallık ile doğalgaz ihracat anlaşmaları yapmak istediği belirtildi.

Delek, Türkiye, Mısır Ve Birleşik Krallık İle Anlaşma Yapmak İstiyor

İsrailli şirket Delek’in, Türkiye, Mısır ve Birleşik Krallık ile doğalgaz ihracat anlaşmaları yapmak istediği belirtildi.

15 Aralık 2014 Pazartesi 09:11
Delek, Türkiye, Mısır Ve Birleşik Krallık İle Anlaşma Yapmak İstiyor
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İsrailli şirket Delek’in, Türkiye, Mısır ve Birleşik Krallık ile doğalgaz ihracat anlaşmaları yapmak istediği belirtildi.

Haravgi gazetesi “Delek Türkiye’ye Bakıyor” başlığıyla verdiği haberinde, İsrail basınında çıkan habere göre, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 12’inci parselle ilgili konsorsiyuma katılan Delek’in, Türkiye, Mısır ve İngiltere ile doğalgaz ihracat anlaşmaları yapmak için çaba gösterdiğini yazdı.

Delek’in, Türkiye ile olası bir anlaşmaya olumlu bir gözle baktığını belirten gazete, şirketin ana hissedarı Yitzhak Tshuva’nın, şirketin diğer şirketlerle işbirliği içerisinde her türlü yatırım seçeneğini incelediğini aktardı.

Gazete, Türkiye Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın, yakın zamanda Türkiye’nin İsrail’le doğalgaz boru hattı inşası için anlaşma imzalamasının söz konusu olmadığı yönündeki açıklamasını anımsattı.

İsrailli kaynakların ise, bugünkü koşullarda bile Türkiye ile bazı anlaşmalara varılmasını olanaksız kabul edilmemesi üzerinde durduğunu yazan gazeteye göre, şirketin CEO’su Asaf Bartfeld’in, iki ülke arasında diplomatik karışıklıklar olmasına rağmen şirketinin Türkiye ile doğalgaz ihracat anlaşmasına varmak için çabaları terk etmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

İsrail basınında çıkan haberlere göre, şirket için bir başka seçenek ise Mısır yerleşkelerinin kullanılmasıyla British Gas ile bir anlaşma varılmasıdır. Bu denkleme Leviathan’daki doğalgazın yanı sıra, Delek’in yüzde 15 hisse ile katıldığı 12’inci parseldeki doğalgaz dahildir.

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