“DBRS Ratıngs” Güney Kıbrıs’ın uzun vadeli kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından “DBRS Ratings”in Güney Kıbrıs’ın yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi kapasitesini BB (-)’den BB’ye yükselttiği, bu sayede Rum ekonomisinin “yatırım” sınıfının sadece iki puan gerisine ulaştığı haber verildi.



Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, puanlaması ile Güney Kıbrıs’ın notunu gelecekte de yükseltme olasılığını açık bırakan DBRS Ratings, Güney Kıbrıs’ın yerli ve yabancı para cinsinden kısa vadeli kredi derecesinin R-4 seviyesini teyit ederek, değerlendirme trendlerini ‘istikrarlı’dan ‘olumlu’ya çekti.