“DBRS Ratıngs” Güney Kıbrıs’ın uzun vadeli kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından “DBRS Ratings”in Güney Kıbrıs’ın yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi kapasitesini BB (-)’den BB’ye yükselttiği, bu sayede Rum ekonomisinin “yatırım” sınıfının sadece iki puan gerisine ulaştığı haber verildi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından “DBRS Ratings”in Güney Kıbrıs’ın yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi kapasitesini BB (-)’den BB’ye yükselttiği, bu sayede Rum ekonomisinin “yatırım” sınıfının sadece iki puan gerisine ulaştığı haber verildi.