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“Dayanışma Hareketi” Kuruldu

DİSİ’den ayrılan Avrupa Milletvekili Eleni Theoharus kendi liderliğinde oluşturulan “Dayanışma Hareketi”nin kuruluşunu dün basın toplantısıyla ilan etti. Theoharus Hareket’in birinci hedefinin, “tehdit altındaki Kıbrıs Cumhuriyeti’ni kurtarmak” olduğunu açıkladı.

“Dayanışma Hareketi” Kuruldu

DİSİ’den ayrılan Avrupa Milletvekili Eleni Theoharus kendi liderliğinde oluşturulan “Dayanışma Hareketi”nin kuruluşunu dün basın toplantısıyla ilan etti. Theoharus Hareket’in birinci hedefinin, “tehdit altındaki Kıbrıs Cumhuriyeti’ni kurtarmak” olduğunu açıkladı.

16 Ocak 2016 Cumartesi 11:06
“Dayanışma Hareketi” Kuruldu
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“ENOSİS PLEBİSİTİ” YILDÖNÜMÜNDE KURULAN HAREKETİN AMACI:

“TEHDİT ALTINDAKİ KIBRIS CUMHURİYETİ’Nİ KURTARMAK”

 DİSİ’den ayrılan Avrupa Milletvekili Eleni Theoharus kendi liderliğinde oluşturulan “Dayanışma Hareketi”nin kuruluşunu dün basın toplantısıyla ilan etti. Theoharus Hareket’in birinci hedefinin, “tehdit altındaki Kıbrıs Cumhuriyeti’ni kurtarmak” olduğunu açıkladı.

Simerini “Allilengi (Dayanışma) Vatansever de Oldu” başlıklı haberinde Theoharus’un, hareketin kuruluşunu ilan etmek için Yunanistan’la birleşme (Enosis) plebisitinin yıldönümü olan 15 Ocak’ı seçtiğine dikkat çekti.

Habere göre Theoharus “Dayanışma Hareketi”ni “vatansever siyasi güç” olarak niteledi. Hareket’in iki bölgeli iki toplumlu federasyon’la ilgili tutumu sorulduğunda “Hareketimiz için önemli olan her Kıbrıs vatandaşının insan haklarının tesis edilmesi ve Avrupa müktesebatının Kıbrıs hükümranlığının tamamında kesintisiz uygulanmasıdır” diyen Theoharus, özetle şunları ekledi:

“Kıbrıs Türk idaresi altında ve Rum idaresi altında olacak bölgeler olacaksa, buralarda ikamet edecek her vatandaş bütün haklarını kullanabilmelidir.  İki bölgeli iki toplumlu federasyon mantığı insan haklarının uygulanmasına uygun değildir.”

Çözümün ekonomik kalkınmaya karşılık acı uzlaşı gibi gösterilmeye çalışıldığı savunularak, “Dayanışma Hareketi”nin hedefleri şöyle sıralandı:

“Temelleri insan hakları, AB ilke ve değerleri, BM Anayasası’na dayanacak demokratik bir çözüm anlaşması yapılarak Kıbrıs’ın tamamen kurtarılması.  Kıbrıs devletinin yaşamakta olduğu siyasi, ekonomik, sosyal, kurumsal ve değer erozyonunun durdurulması.”

Theoharus “Dayanışma Hareketi”nin Avrupa düzeyinde “Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformistler (ECR)”ye üye olmayı seçtiğini de açıkladı.

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