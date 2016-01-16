Davos’taki Görüşme “Anahtar”

ANASTASİADİS “MÜZAKERELERDEKİ GERÇEK DURUMU AKTARMAK” İÇİN GİDİYOR

HRİSTODULİDİS: “ÇÖZÜMÜN EŞİĞİNDE OLDUĞUMUZ GÖRÜNTÜSÜ YANLIŞ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon’la 21 Ocak’ta Davos’ta yapacağı ortak görüşme Rum tarafında, müzakerelerin ilerisi için anahtar kabul ediliyor.

Alithia haberi “Her Şey Ban’ın Önüne Dökülüyor… Müzakerelerin Gidişatı Açısından Anahtar-Görüşme… Başkan Müzakerelerdeki Gerçek Durumu Aktaracak” başlığıyla manşete çekti.

Habere göre Rum Sözcü Nikos Hristodulidis, Anastaiadis’in ortak görüşmede “müzakerelerdeki gerçek durumu; nerelerde ilerleme sağlandığını, nerelerde önemli anlaşmazlıklar olduğunu” ortaya koyacağını açıkladı; Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da orada olmasının, Anastasiadis’in vereceği mesajların “suçlama çabası diye yorumlanmasını önleyeceğini” savundu.

Rum tarafında, Davos’ta yapılacak üçlü görüşmenin, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yükselteceği ve eş başkan gibi görünmesini sağlayacağı gerekçesiyle eleştirilmesi üzerine Sözcü , “Başkan’ın Kıbrıslı Türk liderle Genel Sekreter huzurunda görüşmesi çok önemlidir” dedi, özetle şunları ekledi:

“Çözümün eşiğindeymişiz gibi yanlış bir görüntü veriliyor. Tam da bu yüzden müzakerelerdeki durumun; nerelerde ilerleme sağlandığı, nerelerde anlaşmazlık olduğunun ortaya konulması çok önemlidir. Sayın Akıncı’nın da görüşmede hazır bulunmasıyla, Başkan’ın vereceği mesajlar suçlama çabası diye yorumlanmayacak. Aynı zamanda AB ilke ve değerlerinden ve Kıbrıs sorununun çözüm çerçevesinden çıkmayan çözümler bulunması gereği teyit edilecek. Genel Sekreter’in bunları Başkan Anastasiadis’ten işitmesi çok önemlidir.

“Yasadışı bir varlığın yükseltilmesi söz konusu değildir” iddiasında bulunan Hristodulidis, “toplumlararası diyaloğun başladığı 1977’den beridir bu tür bir görüşme yapmayan herhangi bir Rum yönetimi başkanı olup olmadığını” da sordu.

Görüşmenin, devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı BM Genel Kurulu çerçevesinde değil bir ekonomi forumu çerçevesinde olacağını hatırlatan Hristodulidis, Anastaiadis’in görüşmeye Rum toplumu lideri sıfatıyla katılacağını, bu nedenle Akıncı’nın yükseltilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.

Fileleftheros haberi “Sözcü… Çözümün Eşiğinde Olduğumuz Yanlış… Müzakerelerdeki Gerçek Görüntü Verilsin Diye” başlığıyla aktardı.