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DAÜ-SEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASI DÜZENLEDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Kan Bankası ile işbirliğinde kan bağışı kampa

DAÜ-SEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASI DÜZENLEDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Kan Bankası ile işbirliğinde kan bağışı kampa

10 Ekim 2011 Pazartesi 12:20
DAÜ-SEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASI DÜZENLEDİ
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Kan Bankası ile işbirliğinde kan bağışı kampanyası düzenledi.

DAÜ Makine Mühendisliği Bölümü önünde 09.00-14.30 saatleri arasında yer alan kampanya, Cuma gününe kadar sürecek. Sendika, kan bağışında bulunanlara teşekkür belgesi veriyor.

GÖKÇE

DAÜ-SEN Genel Sekreteri Ulaş Gökçe kampanyayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk projesi olarak başlattıkları kan bağışı kampanyasında 8’inci yıla girdiklerini ifade ederek, geleneksel hale gelen kan bağışı kampanyasını Kan Bankası’nın stoklarına bağlı olarak yılda 2-3 kez düzenlediklerini belirtti.

Gökçe, kan vermenin; hayat kurtarma yanında kan verenin sağlığına da yararlı olduğunui kaydetti.

Gökçe, başta DAÜ ailesi olmak üzere tüm Mağusalılardan ve sivil toplum örgütlerinden kampanyaya destek  beklediklerini söyledi.

Gökçe, kampanyanın sağlık ekibi kontrolünde gerçekleştirildiğini ve vatandaşların gönül rahatlığıyla kan verebileceklerini de sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 10.10.2011 12:20
Anahtar Kelimeler:
KıbrısDaü-senKan BağışıKampanyaKan Bankası
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