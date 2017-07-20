Darbeyi Savunan Sivil Savunma Memuruna Disiplin Soruşturması

Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis, facebook hesabında 15 Temmuz 1974’te III. Makarios’a yapılan darbeyi savunan paylaşımından dolayı Sivil Savunma Teşkilatı memuru Yoannis Avlonitis hakkında disiplin soruşturması direktifi verdi.

Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis, facebook hesabında 15 Temmuz 1974’te III. Makarios’a yapılan darbeyi savunan paylaşımından dolayı Sivil Savunma Teşkilatı memuru Yoannis Avlonitis hakkında disiplin soruşturması direktifi verdi.

Politis’in haberine göre Avlonitis, 15 Temmuz’da facebook hesabında “Musku’nun Makarios,’un zorbalık rejiminden demokrasinin tesisi için yapılan silahlı eyleme ‘darbe’ mi deniyor? Yaşasın Milli Muhafız Ordusu -Yaşasın ENOSİS” mesajını paylaştı.

Bu süreç içerisinde disiplin kovuşturması başlatılmasına karar verilmesi halinde Avlonitis’in açığa alınacağı belirtilen haberde, söz konusu memurun daha önce de yine facebook hesabında paylaştığı bir videoya Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas’ın atıf yapması üzerine Yunanistan Meclisi’ni meşgul ettiği hatırlatıldı.

Habere göre Avlonitis’in paylaştığı o videoda, elinde oyuncak tabanca tutan, o zamanlar 3 yaşındaki torunu, -Avlonitis’in teşvikiyle- “Faşistleriz. Türklere ve komünistlere ateş ederiz” diyor. Çocuğun arkasındaki duvarda 21 Nisan 1967’de Yunanistan’da cuntanın amblemi olan yanan Anka ve asker posteri görünüyordu.

Gazete, Avlonitis aleyhine o zaman da cezai kovuşturma başlatıldığını ve açığa alındığını ancak mahkemenin, “sesi duyuluyor ancak kendisi görünmüyor olmasına rağmen” Avlonitis’in video ile bağlantısı olmadığına, çocuğun da söylediği kelimelerin ne anlamına geldiğini bilmediğine, başkasının öğrettiklerini bilinçsizce söylediğine” hükmederek beraat kararı verdiğini hatırlattı.