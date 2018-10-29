Dali’deki Rmmo Mevzisi Yakınlarında Üç Drone Görüldüğü İddia Edildi

Lefkoşa, 29 Ekim 18 (.): Akıncılar köyü karşısında bulunan “Dali”deki bir RMMO mevzisi yakınlarında uçan ve “drone” olarak da bilinen üç adet insansız hava aracı görüldüğü iddia edildi.



Lefkoşa, 29 Ekim 18 (.): Akıncılar köyü karşısında bulunan “Dali”deki bir RMMO mevzisi yakınlarında uçan ve “drone” olarak da bilinen üç adet insansız hava aracı görüldüğü iddia edildi.

Alithia insansız hava araçlarını Cumartesi gecesi saat 22.45’te gören RMMO mensubunun, araçların, KKTC istikametinden gelip Tseri istikametine doğru seyrettikleri gerekçesiyle durumu Rum polisine ilettiğini yazdı.

Gazete “vukuatın” araştırılmak üzere dün iki toplumlu cürümler komitesine bildirildiğini, BM aracılığıyla da girişimlerde bulunulduğunu haberine ekledi.

(ŞA/HA)

