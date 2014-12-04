CYTA Ve AİK’in Türklerin Eline Geçmesinden Endişe Ediliyor

“ULUSAL GÜVENLİK TEHLİKEDE” UYARISI

Kıbrıs Rum Bilim ve Teknik Odası (ETEK), Rum Telekomünikasyon Dairesi (Cyta/ATİK) ve Rum Elektrik Kurumu’nun (AİK) özelleştirilmesinden doğacak tehlikelere işaret ederek, bu kurumların Türklerin eline geçebileceği ve çeşitli sebeplerden dolayı ulusal güvenliğin olumsuz etkilenebileceği uyarısında bulundu.

Alithia gazetesi “ETEK Tehlike Görüyor” başlığıyla verdiği haberinde, bilim ve teknik konularında Rum Hükümeti’ne danışmanlık yapan ETEK’in “garip” bir rapor hazırladığını yazdı.

Gazete, ETEK’in, “gizli” olarak atfettiği ve her yere (Meclis, partiler, bakanlıklar, Kamu İktisadi Teşebbüslerine [KİT]) yolladığı ve basına da sızan raporunda, başta Cyta ve AİK olmak üzere KİT’lerin özelleştirilmesine karşı durulduğunu aktardı.

Habere göre ETEK’in, bu iki kurumun özelleştirilmesiyle, Türklerin kontrolündeki şirketler tarafından satın alınması tehlikesinin bulunduğuna işaret ederek, bunun ulusal güvenlikte sorunlara yol açacağını savundu.

Özel şirket durumunda önceliklerin, ülkenin ulusal çıkarları temelinde değil, müşterilerin şirket gelir ve kazacına yapacakları katkı temelinde belirlendiğini kaydeden ETEK, KİT’lerin Türklerle ilgili şirketler tarafından satın alınması durumunda tehlikelerin artacağını iddia etti.

KİT’lerin yeni sahiplerinin düşman ülkelerin yanında olan şirketlerle işbirliği yapmak isteyebileceğine de dikkat çeken ETEK, bu endişelerin doğrulanması durumunda, ulusal güvenlik bilgilerine kolayca erişim koşullarının yaratılacağını belirtti.

ETEK, Cyta ve AİK’in yeni sahiplerinin işletme maliyetlerini sınırlamak için hat yatırımı yapmayacağını, bunun neticesinde de toplumun hedeflerine hizmet edilmeyeceğini kaydetti.

Özelleştirmeler arifesinde ve değer artırımı için Cyta ve AİK’te gönüllü işten ayrılma prosedürünün hayata geçirildiğine işaret eden ETEK, personel azaltmasının bir amaca göre yapılmaması durumunda kritik birimlerde personel eksikliği olabileceği ve kurumların işleyişlerinde sorunlar ortaya çıkabileceğini belirtti.

EKEK, bu gibi durumlara örnek vererek, hizmet tedarik ve arızaların giderilmesinde, bilhassa Rum Milli Muhafız Ordusu, Polis, Sivil Savunma ve hastanelerle ilgili hizmetleriyle ilgili taleplere yanıt verilmesinde gecikme olabileceği kaydetti.

Özelleştirmenin ardından şirketlerin eski hatları kaldırabileceği ihtimalinden de söz eden ETEK, bu eski hatların devletin temel birimleri tarafından kullanılıyor olması durumunda, telekomünikasyon sistemlerinin işleyemeyeceğine işaret etti.

Cyta ve AİK’in az sayıda müşteriye hizmet vermek için uzak dağlık bölgelere hatlar çektiğini kaydeden gazete, özelleştirmenin ardından bu müşterilerin borçlarının artırılabileceği, hatta bu hatların kaldırılabileceği ihtimaline işaret ederek, bu hatların RMMO gibi devletin temel birimleri tarafından kullanılması durumunda teknolojik teçhizatlarının işlemeyeceğini ve devletin güvenliğinin tehlikeye atılmış olacağını vurguladı.

Simerini gazetesi ETEK’in raporunu “Özelleştirmelerden Dolayı Ulusal Tehlikeler” başlığıyla verdiği haberinde ise, ETEK’in özelleştirmelerle Polis ve RMMO’nun iletişim gizliliği ve güvenliğinin tehlikeye atılabileceğinden söz ettiğini aktardı.

Habere göre, özelleştirmelerden önce hayati öneme sahip altyapıları saptaması ve işleyişlerini güvence altına alması gerektiğine de vurgu yapan ETEK’in, Cyta ve AİK’in yeni sahiplerinin çalışma, teçhizat ya da müşterilerinin bilgilerini yurtdışına götürmesi durumunda, yetkili birimlerin denetimi olamayacağı için kişisel bilgilerle ilgili gizliliğin sağlanamayacağına değindi.

Fileleftheros gazetesi ETEK’in raporunu “Ulusal Güvenlik Tehlikede… Cyta ve AİK’in Özelleştirilmesiyle Gelecek Sorunlarla İlgili ETEK Raporu” başlıklarıyla verirken, Haravgi gazetesi ilgili haberinde “Devletin Güvenliğiyle Oynuyorlar” başlığını kullandı.

ELEKTRİK PİYASASINDA REKABETİ ORTAMI

Öte yandan Politis gazetesi elektrikle ilgili yeni düzenlemelerin yarın resmi gazetede yayımlanacağını yazdı.

Gazete yapılması beklenen en önemli değişikliklerden birinin, daha çok elektrik üreticisi ve tedarikçisinin faaliyet göstermesi konusunda kolaylıklar sağlanması olduğunu kaydetti.