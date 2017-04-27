Cumhurbaşkanlığı Açıklaması Rum Basınında

KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan “seçim yaklaştıkça Anastsiadis çözümden uzaklaşmaktadır” açıklaması Rum basınında geniş yer buldu, müzakereler ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleriyle ilişkilendirilerek yorumlandı.

VİKTORAS PAPADOPULOS, ANASTASİADİS’İN ÖNÜMÜZDEKİ İKİ LİDERLER GÖRÜŞMESİNE KATILACAĞINI AÇIKLADI, MİLLİYET’İ YALANLADI

Lefkoşa, 27 Nisan 17 (.): KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan “seçim yaklaştıkça Anastsiadis çözümden uzaklaşmaktadır” açıklaması Rum basınında geniş yer buldu, müzakereler ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleriyle ilişkilendirilerek yorumlandı.

Fileleftheros “Soğuk Savaş Görünümü… Ankara ve İşgal Lideri Meydan Okumalar ve Suçlama Oyunu İle Lefkoşa’ya Baskıyı Artırdı” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberinde, Kıbrıslı Türk ve Rum Müzakereciler gelecek salı günkü liderler görüşmesinin hazırlıklarını yaparken, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, DİSİ’nin yasa önerisi konusunda Yüksek Mahkeme’den görüş istemesi nedeniyle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e “doğrudan saldırmayı tercih ettiğini” öne sürdü.

Gazete Cumhurbaşkanlığı açıklamasındaki, Rum başkanlık seçimleri yaklaştıkça Anastasiadis’in Kıbrıs sorununun çözümünden uzaklaştığı tespitini “çok ileri bir suçlama oyununda Anastasiadis’i karalama” olarak niteledi.

Açıklamadan çeşitli alıntılar yaparak “Akıncı’nın Nikos Anastasiadis’i DİSİ ve DİKO’yu karşı karşıya getirmekle” de suçlayan gazete, Cumhurbaşkanı’nın, 2, 11 ve 17 Mayıs’taki liderler görüşmesine katılacağı vurgusunun da altını çizdi.

ANASTASİADİS ÖNÜMÜZDEKİ İKİ LİDERLER GÖRÜŞMESİNE KATILACAK

Gazeteye göre Rum Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de önümüzdeki iki liderler görüşmesine katılacağını açıkladı.

Papadopulos RİK’e yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Türk ve Rum müzakerecilerin, iki liderin Salı günkü görüşmesine hazırlık mahiyetindeki dünkü görüşmelerinin çok iyi bir ortamda geçtiğini de kaydetti.

Müzakereciler görüşmesinde Yönetim ve AB konularının ele alındığını ve çözüm fonları için uluslararası örgütlerle işbirliği konusunda koordinasyon yapıldığını da söyledi.

Papadopulos çıkmazda bulunulmadığına inanç belirterek, “Şu anda müzakere masasında büyük zorluklarımız var ancak bu çıkmaza sürüklendiğimiz anlamına gelmiyor. Türk tarafı bazı uzlaşmaz tezler ortaya koyduğu için büyük zorluklar var” dedi.

Politis haberini “Mustafa Efendi Fırsatı Buldu… Anastasiadis İcraatlarının Üzerine Basarak Eleştirdi… Suçlama Oyununa Çoktandır Hazırmış Gibi… Kıbrıs MEB’inde Yeni Türk Navtexleri… Erdoğan’ın Danışmanı Onları Eyalet Yaptı” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Gazete “suçlama oyunu başlatmak için fırsat aramakla” itham ettiği Akıncı’nın, son icraatları üzerine yazılı açıklama yaparak Anastasiadis’i suçladığını savundu. Gazete Cumhurbaşkanlığı’nın ilgili açıklamasının Türkiye’nin, sözde “MEB içerisindeki parsellere de giren” yeni navtexler yayımladığı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanının KKTC’yi, “Türkiye’nin eyaleti ilan ettiği” bir döneme denk geldiğini öne sürdü.

TÜRK FAALİYETLERİ ULUSLARARASI SULARDA…

Cumhurbaşkanlığı açıklamasını detaylı ve yorumlu olarak iç sayfasında aktaran gazete “Gerginlik Provaları… Kıbrıs MEB’i İçinde De Tatbikatlar İçin Navtex ve Hareketler” başlıklı haberinde ise Türkiye’nin son yayımladığı navtexler ile Kıbrıs’ın kuzeyinde eğitim atışları ve deniz altı araçlarını çeki faaliyetlerinde bulunduğunu ancak söz konusu bölgelerin Rum Yönetimi’nin tek yanlı “MEB” ilan ettiği ve “doğal gaz araması için ruhsatlandırdığı bölgelere de dayandığını” iddia etti.

Rum Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos’un dün, Rum Yönetimi’nin bölgedeki hareketleri “soğukkanlılıkla izlediğini ve gerekli girişimlerde bulunduğunu” açıkladığına dikkat çekilen haberde Türkiye’nin tatbikat icra ettiği bölgelerin uluslararası sular olduğuna vurgu yaptı “ancak Türkiye, yetkili makama, yani Kıbrıs Cumhuriyeti’ne bilgi vermediği için hukuksuz davranıyor” iddiasında bulundu.

Habere göre Viktoras Papadopulos Milliyet’in, Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in 31 Temmuz’a kadar doğal gaz konusunda hiçbir harekette bulunmama konusunda anlaştığına dair haberini de yalanladı. Gazete Papadopulos’un Milliyet’in haberi için “saçmalık sınırlarına dayanıyor” dediğine işaret etti.

Simerini “Kıbrıs Sorununda Endişeli Sakinlik… Hükümet Espen Barth Eide’nin Sondaj Programlarının Müzakereler Uğruna Ertelenmesi İçin Baskı Yapmak İstediği Yönündeki Türk Yayınını Yalanlıyor” başlığını kullandı.

Haravgi “Akıncı: Anastasiadis Çözümden Uzaklaşıyor… Kıbrıs Türk Kaynakları, Kıbrıs Rum Tarafının Tavrına Rağmen Müzakerelerde Hazır Bulunacağını Söylüyor” başlığını attı.

(ŞA/HÖ)