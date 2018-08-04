Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun KKTC Vatandaşlarının Başka Ülkelere İade Edilmeyeceği Konusundaki Açıklaması Rum Basınında...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun, KKTC yurttaşlarının başka ülkelerde aleyhlerine açılacak davalarla veya sonuçlarıyla ilgili iadelerinin söz konusu olamayacağı konusundaki dünkü açıklaması, bugünkü bazı Rum gazetelerine de haber oldu.



Haber Haravgi’de “Akıncı Sahte Devlet Vatandaşlarının İadesini Tartışmıyor”, Fileleftheros’ta “Mustafa Akıncı Baskının Ardından Sözcüsü Aracılığıyla Tepki Gösterdi - Barış Burcu Levent ile Osman’ın İade Edilmeyeceğini Söyledi”, Politis’te ise “Şener Levent’i Vermiyorlar - Burcu: Üçüncü Ülkelerde Kovuşturulan Vatandaşları İade Etmiyoruz” başlığıyla yer buldu.



