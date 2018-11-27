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Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Açıklamaları Rum Gazetelerinde

Lefkoşa, 27 Kasım 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Uluslararası İşbirliği Platformu\'nun davetlisi olarak İstanbul’da katıldığı 9’uncu Boğaziçi Zirvesinde yaptığı konuşma, bugünkü Rum gazetelerine de konu oldu.Haber Fileleftheros gazetesinde “Enerji Ortaklığı- Mustafa Akıncı Doğal Gaz İçin Ekonomik İşbirliği İstiyor”, Alithia’da “Kıbrıs Rum Tarafının Tutumu Tarihi Sorumluluklarıyla Bağdaşmıyor”, Haravgi’de ise “Bölgede Daha Büyük Gerginlik Olacak” başlıklarıyla yer...

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Açıklamaları Rum Gazetelerinde

Lefkoşa, 27 Kasım 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Uluslararası İşbirliği Platformu\'nun davetlisi olarak İstanbul’da katıldığı 9’uncu Boğaziçi Zirvesinde yaptığı konuşma, bugünkü Rum gazetelerine de konu oldu.Haber Fileleftheros gazetesinde “Enerji Ortaklığı- Mustafa Akıncı Doğal Gaz İçin Ekonomik İşbirliği İstiyor”, Alithia’da “Kıbrıs Rum Tarafının Tutumu Tarihi Sorumluluklarıyla Bağdaşmıyor”, Haravgi’de ise “Bölgede Daha Büyük Gerginlik Olacak” başlıklarıyla yer...

27 Kasım 2018 Salı 08:57
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Açıklamaları Rum Gazetelerinde

Lefkoşa, 27 Kasım 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Uluslararası İşbirliği Platformu\'nun davetlisi olarak İstanbul’da katıldığı 9’uncu Boğaziçi Zirvesinde yaptığı konuşma, bugünkü Rum gazetelerine de konu oldu.

Haber Fileleftheros gazetesinde “Enerji Ortaklığı- Mustafa Akıncı Doğal Gaz İçin Ekonomik İşbirliği İstiyor”, Alithia’da “Kıbrıs Rum Tarafının Tutumu Tarihi Sorumluluklarıyla Bağdaşmıyor”, Haravgi’de ise “Bölgede Daha Büyük Gerginlik Olacak” başlıklarıyla yer buldu.

Akıncı’nın CNN Türk’e verdiği demeç ise Alithia’da “Lute Ankara İçin Valiz Hazırlıyor- Akıncı Lute’un 5–6 Aralık İçin Randevu İstediğini Açıkladı- Anastasiadis Kapalı Kapılar Ardından Başka Söylüyor- Çavuşoğlu’nun Temasları Beni Rahatsız Etmedi”, Politis’te “Akıncı (Anastasiadis’in) Söylediğini Düşünüyor”, Haravgi’de ise “Lute 5–6 Aralık İçin Ankara’dan Randevu İstedi- Akıncı: Anastasiadis Crans Montana’da İki Devlete İlişkin Mesajı Verdi” başlıklarıyla yer aldı.

(İY/ŞEB)
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