Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun Adaylık Açıklaması Rum Basınında

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun Nisan 2015’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bağımsız aday olarak katılacağını açıklaması, Rum basınında çeşitli başlıklarla okurlara aktarıldı.

Fileleftheros “Çözümden Sonra Gelecek Konusunda Güven Vaat Etti... Derviş Eroğlu 2015 İçin Adaylığını Açıkladı” başlığını kullandı.

Politis “‘Kardeşlerim’... Kıbrıslı Türk Lider Adaylığını Televizyondan İlan Ederken ve Yeniden Seçileceğinden Emin Olduğunu Söylerken Öngörüleri Yalanlamadı... Eroğlu, Beklendiği Gibi Yeniden Seçilmeye Aday” başlığını kullandı ve Cumhurbaşkanı’nın açıklamasını geniş şekilde aktardığı haberinde Kıbrıs Türk halkına “kardeşlerim” diyerek seslendiğine vurgu yaptı.

Habere Haravgi “Eroğlu ‘Adaylığını’ İlan Etti” ve Simerini “Eroğlu ‘Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’ İçin Adaylığını İlan Etti” başlığını attı.