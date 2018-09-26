Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Ercan’da Yaptığı Açıklamalar Rum Basınında

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmek üzere dün sabah Amerika’ya hareket eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, gidişinden önce Ercan havalimanında yaptığı açıklamalar, bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.



Fileleftheros gazetesi, “Akıncı New York’a Türkiye’nin Listesiyle Gidiyor” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın “kendi taleplerinin yerine getirilmesini ve buna paralel olarak bölgedeki Türk taleplerine de hizmet edilmesini umarak, New York’a elinde bilindik listeyle gittiğini” iddia etti.



Gazete “Akıncı’nın kendisi için güç paylaşımı, Türkiye hesabına da Kıbrıs sorunu çözülene kadar Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tüm enerji hareketlerini sona erdirmesini istediğini” ileri sürdü.



Haber Politis’te “Akıncı: Artık Zaman Takvimi - Kıbrıslılar Karar Verecek”, Haravgi’de “Herkes İçin Ortak Kabul Edilebilir Çözüm - Kıbrıs Sorununda İlerleme ve Doğal Gazda İşbirliği Herkesin Yararına Olacak”, Alithia’da ise “Ortak Kabul Edilebilir Bir Çözüm Herkesin Yararına Olacak” başlığıyla yer buldu.



