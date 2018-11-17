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Ctp-anastasiadis Görüşmesi Rum Basınında

Lefkoşa, 17 Kasım 18: CTP Kıbrıs Çalışma Grubu’nun dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e gerçekleştirdiği ziyaret Rum basından geniş yer buldu.

Ctp-anastasiadis Görüşmesi Rum Basınında

Lefkoşa, 17 Kasım 18: CTP Kıbrıs Çalışma Grubu’nun dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e gerçekleştirdiği ziyaret Rum basından geniş yer buldu.

17 Kasım 2018 Cumartesi 10:54
Ctp-anastasiadis Görüşmesi Rum Basınında
Lefkoşa, 17 Kasım 18: CTP Kıbrıs Çalışma Grubu’nun dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e gerçekleştirdiği ziyaret Rum basından geniş yer buldu.
Politis gazetesi, “Başkan Desantralizasyonun Siyasi Eşitliğin Yerine Geçmediği Konusunda CTP’ye Taahhüt Verdi” başlıkları altında verdiği haberinde, CTP Kıbrıs Çalışma Grubu’nun dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e gerçekleştirdiği ziyaret ve sonrasında Rum sözcü Prodromos Prodromu’nun açıklamalarına yer verdi.
Görüşmede, doğalgaz ve EastMed konusunun da ele alındığını yazan gazete, Anastasiadis’in “doğalgaz konusundaki açıklamasına izahat getirdiğini” yazdı. Habere göre, Rum lider, “EastMed’in Avrupa Birliğiyle ilişkisi olan örnek gösterilebilecek bir proje olduğunu ve bu projede karar alma sürecinde çıkmaza girilmeyeceğinin garanti altına alınması gerektiğin” söyledi.
Görüşmede mobil telefon iletişimi konusundaki görüş ayrılıklarının da ele alındığını ve Anastasiadis’in heyetin görüşlerini not aldığını öne süren gazete, Anastasiadis’in teknik komiteden bilgi alacağını dile getirdiğini belirtti.
Haber Alithia’da “Başkandan CTP Heyetine: Desantraliasyon Kıbrıslı Türklerin Siyasi Eşitliğini Ortadan Kaldırmaz”; Haravgi’de “Kıbrıs Türk Tarafının Siyasi Eşitliği Gerekli”; Fileleftheros’ta “Başkan Akıncı’yla Yeni Bir Sosyal Nitelikli Görüşme İçin Hazır – Ziyaret Bir Saatten Fazla Sürdü”.
(SB/FEZ) 
 
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