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CTP Kıbrıs Çalışma Grubu Anastasiadis ile görüştü

CTP Kıbrıs Çalışma Grubu Anastasiadis ile görüştü

16 Kasım 2018 Cuma 14:18
CTP Kıbrıs Çalışma Grubu Anastasiadis ile görüştü

Cumhuriyetçi Türk Partisi Kıbrıs Çalışma Grubu, bir süre önce Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, bugün de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi.
CTP’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs sorununda gelinen son aşamanın ayrıntılı bir şekilde ele alındığı toplantıda, Çalışma Grubu görüşlerini Anastasiadis ile paylaştı ve son günlerde gündemde olan siyasi eşitlik ve etkin katılım konusunda Kıbrıslı Türklerin hassasiyetlerini aktardı.
Çalışma Grubu ayrıca, BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Lute’un görev tanımı ve yol haritasını taraflarla birlikte oluşturmak üzere çalışmalarını yoğunlaştırdığı bu dönemde herkesin bu çabaya yapıcı katkı sağlamasının önemini vurguladı.
Kıbrıs Çalışma Grubu geçtiğimiz günlerde de AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile de bir araya gelmişti.
Her iki toplumun da kabul edebileceği, adil ve kalıcı federal bir çözüme ulaşma çabaları sürerken, özellikle Güney Kıbrıs hidrokarbon yataklarının keşfi ve sondajı ile başlayan gerginlikleri ötelemenin, ortak kazanıma dönüştürmenin diyalog yolundan geçtiğini belirten Kıbrıs Çalışma Grubu, başlattığı diyalog süreci çerçevesinde, DİSİ Genel Başkanı Averof Neofitu ile 20 Kasım Salı günü bir görüşme gerçekleştirecek.
PRODROMU
Bu arada, Rum haber kaynaklarına göre, görüşmenin ardından açıklamada bulunan Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu, bunun gayri resmi ve dostane bir toplantı olduğunu belirterek, yaratıcı bir görüşme yapıldığını söyledi.

Prodromu açıklamasında ayrıca Anastasiadis’in CTP heyetiyle görüşmesinde “desantralizasyon tartışmasının, siyasi eşitlik kavramı veya Kıbrıslı Türklerin katılımı gereksiniminin yerine başka bir şey koymadığı gibi, bunu ortadan da kaldırmadığını ve bunun tam aksine çözümle ilgili bir anlaşmanın olabildiğince işlevsel olmasını amaçladığını izah ettiğini” öne sürdü.

Prodromu, Anastasiadis’in, Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin başlaması hedefiyle, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs’la ilgili atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute aracılığıyla istediği “referans şartlarının” belirlenmesi için tartışmaya başlanması konusunda, tam anlamıyla hazır olduğunu yinelediğini de aktardı.

Anastasiadis’in görüşmede Rum kesiminin Guterres çerçevesi ve bunun altı parametresini göz önüne aldığını teyit ettiğini de kaydeden Prodromu, Kıbrıslı Türkler tarafından görüşmede daha fazla Güven Yaratıcı Önlem (GYÖ) gerektiği konusunun ortaya konduğunu da ifade etti.

Görüşmede buna benzer başka meselelerinin ele alındığını da dile getiren Prodromu, Anastasiadis’in görüşmede, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla herhangi bir temas veya diyalogda bulunmaya hazır olduğunun altını çizdiğini de ekledi.


 

Son Güncelleme: 16.11.2018 18:29
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